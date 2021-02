Docentes autoconvocados volvieron a las calles para reclamar un salario digno

Este miércoles, docentes autoconvocados marcharon nuevamente por las calles sanjuaninas en reclamo de un salario digno, en la previa a la reunión paritaria entre los gremios docentes y el Gobierno provincial. En una numerosa convocatoria, se trasladaron desde el Centro Cívico hasta Casa de Gobierno con el objetivo de entregar un petitorio de recomposición salarial.

Solicitan una especie de 'reparación' del 22% por lo perdido en 2020 ante la inflación, más un acuerdo paritario no menor al 29% en 2021 con cláusula gatillo. Esta segunda manifestación fue convocada a través de WhatsApp por docentes que no pertenecen a los gremios, ya que aseguraron no sentirse representados por quienes discuten las paritarias del sector educativo.

'Esto comenzó el año pasado en un grupo de WhatsApp de docentes sin banderas políticas ni agrupaciones. Esta movilización es para pedir salarios dignos, tenemos sueldos indigentes. Nunca estuve en un sindicato, algunos sí, pero no nos sentimos representados. El año pasado conversamos con UDA, y con UDAP fue imposible', sostuvo una organizadora, Inés Faccinetti.

Otra docente organizadora expresó que decidieron marchar porque los gremios les hicieron promesas que nunca llegaron. 'Los docentes de primaria no tenemos llegada a UDAP, creímos que con la marcha anterior se iban a poder plantear nuestras necesidades pero no se logró y decidimos salir a luchar nuevamente por un salario digno. Estamos de pie para seguir', agregó.