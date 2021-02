Perdió a su hija por una leucemia y lucha por la Ley Oncopediátrica

Si googleamos sinónimos de empatía, nos aparecerán compasión, simpatía, solidaridad, comprensión. Todos estos términos los posee Silvina, mamá de Florencia, una sanjuanina que perdió a su hija por una leucemia, y que hoy en día, marcha codo a codo con un grupo de padres que buscan la aprobación de la Ley Oncopediátrica en San Juan.

La mamá, además de confiar su testimonio a Diario 13, dejo en claro que los sanjuaninos deberían prestarle más atención a la lucha contra el cáncer infantil. La leucemia, enfermedad que marcó su vida para siempre, es muy silenciosa y dura de combatir. De hecho, Silvina contó que los días que se enteraron del diagnostico de su pequeña, se les vino el mundo abajo.

‘Yo se que ella está en los brazos del Señor y no sufre más. Desde arriba nos cuida’, expresó desde el corazón la sanjuanina sobre su hija. Si bien la herida de su partida nunca cerrará. Ella es consciente de que muchas familias están pasando situaciones similares a las que vivió ella al lado de Florencia. Tantas noches acompañando a su pequeña en la habitación de un hospital, le forjó una empatía tal, que ahora no duda en apoyar el que por el momento, es un proyecto de ley que espera ser aprobado por la Cámara de Diputados local.

‘Apoyo la ley para que todos los niños tengan prioridad y acceso a muchos beneficios que se merecen y necesitan. Desde traslado, medicación y hasta un espacio propio para su tratamiento’, manifestó con seguridad Silvina.

La lucha de Florencia, hija de Silvia, contra la leucemia

La historia de lucha de Florencia contra la leucemia, empezó después de haberse golpeado jugando al Hockey. La adolescente de 14 años, se pegó en la pierna izquierda y esto le produjo un hematoma grande que preocupó a su familia. Su madre la llevó a un médico clínico y este, lejos de acercarse al verdadero diagnostico, le dijo que se trataba de un golpe común y corriente.

Silvina no se quedó con lo que les dijo el profesional e hizo ver a su hija con su médica pediátrica, la cual le recetó una serie de estudios, entre los cuales se encontraba un hemograma. ‘Una sobrina que es bioquímica nos dijo que era lo que Florencia podía tener, y cuando la médica vio los resultados nos derivó a la doctora Arrieta’, contó la mamá.

La doctora Arrieta después de interiorizarse en el caso de Florencia, le recetó una punción de médula. Fue entonces que el diagnostico llegó. Florencia padecía una leucemia mieloide aguda grado 3, y su familia vivía en la previa de sus quince años, días difíciles.

El 15 de diciembre del 2015, la joven empezó con su tratamiento, el cual superó con éxito para dar paso a la etapa de mantenimiento. La adolescente continuó con su vida normal, hasta que en uno de los controles los médicos notaron que sus defensas empezaban a bajar.

Tras someterse a una nueva punción de médula, Florencia se enteró que la leucemia había vuelto. La joven permaneció internada casi tres meses, de los que Silvina relató que fueron durísimos para su hija, ya que las quimioterapias a las que tuvo que someterse, fueron muy agresivas. Sin embargo, la adolescente no mejoraba.

‘La leucemia le agarró los pulmones, y el 7 de diciembre la pasaron a terapia intensiva, porque le faltaba el oxigeno. Los médicos me dijeron que esperara afuera. Cuando a las dos horas me hacen pasar, de verla caminar a mi hoja, la vi entubada entera y no puedo describir la angustia que sentía’, rememoró Silvia con la voz entrecortada.

En ese momento, la madre se dio cuenta que su hija se le iba. Finalmente, el cuerpo de Florencia dijo basta el 8 de diciembre del 2016. ‘Fue un año muy difícil pero yo se que ella está en los brazos del Señor, que no sufre más’, expresó Silvina.