Una mamá se encadenó a la Plaza 25 para pedir la devolución de sus hijos

En la mañana de este miércoles, una dramática situación ocurrió en la Plaza 25 de Mayo. Es que una mamá de 23 años de edad, identificada como Melina Vargas, decidió encadenarse para pedir a la Justicia que le devuelvan la custodia de sus tres hijos.

Todo comenzó en julio del año 2020 cuando la Justicia le sacó la tenencia de sus tres hijos por la presunta venta de uno de ellos. Desde aquel momento no volvió a verlos porque quedaron bajo la custodia del fuero de Familia.

Por ello, para poder visibilizar su reclamo, se encadenó a la plaza principal de la provincia. “A mí me retuvieron mis hijos por no tener una vivienda y por ser pobre. Me los retuvieron por pedirle ayuda a mis primas que me ayudaran con mis hijos para darle un plato de comida”, comenzó el relato Melina.

“De repente salió una denuncia donde dijeron que yo había vendido a mis hijos y eso no fue así. Solo pido por favor al señor juez que me entregue a mis hijos porque estoy desesperada. Hace 7 meses que no veo a mis hijos”, agregó.

Al mismo tiempo manifestó que desconoce quién le realizó la denuncia sobre la presunta venta de sus hijos. “Esta es mi segunda protesta, los reclamo porque ahora si tengo donde cuidarlos. He pasado cumpleaños y las fiestas sola porque no he podido compartir nada con ellos en estos meses”, manifestó la madre sus tres hijos que tienen 6, 5, y 1 año.

"Me quitaron mis hijos por una denuncia de una presunta venta de uno de mis hijos y por no tener un lugar estable. Un día me citaron a la Dirección de la Niñez, fui a tres citaciones y allá me los sacaron”, amplió la mujer.

Luego dijo que hasta el momento desconoce dónde están viviendo sus hijos, ya que desde que se los quitaron no tuvo la oportunidad de conocer en qué situación están. “Yo con el niño más grande salía a vender bolsas y los otros dos más chicos se quedaban con mis primas. Ellas siempre han estado conmigo y les pedí un favor. Yo no he vendido a mis hijos, y no hay ninguna prueba de que lo haya hecho”, aseguró la joven madre.

Por último aseveró que está viviendo en un asentamiento del departamento Chimbas donde espera que le restituyan a sus hijos. “Yo he tenido a mis hijos, yo los he cuidado y criado. Yo sé cómo debo cuidarlos”, concluyó de forma desesperada.