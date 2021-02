Con el nuevo registro de AFIP, ¿se dispara el precio de los alquileres?

A partir del 1 de marzo AFIP reglamentó el registro de contratos de locación de inmuebles. Una de las consultas que surgen es si esto incrementará el precio de los alquileres en todo el país. En este sentido, el titular de la Asociación de Inquilinos de San Juan, Víctor Bazán aseguró que no se deben incrementar, por el simple hecho de que ya están demasiado altos en razón a los ingresos a los valores de los alquileres.

"El registro de alquileres no debería incrementar el precio de los alquileres. Una de las últimas encuestas que hicimos a nivel nacional nos ha dado que nos ocupa entre el 40 y el 50% de los ingresos totales solo el pago del alquiler. Si a eso le sumamos querer poner algún incremento más porque no quieren registrar los inmuebles, estaríamos más complicados no solo nosotros. Ya que eso podría generar más endeudamiento y hacinamiento", expresó Bazán a Diario 13.

Asimismo agregó que esto no debería impactar en los alquileres, ya que "han aumentado demasiado como para tomar una represalia contra los inquilinos que tienen sus derechos. Se quejan de que todo va a impactar en los que menos tienen, por el simple hecho de tener un derecho. Esto es una consecuencia del desastre que viene haciendo el sector desde hace muchos años", aseveró el titular de Asociación de Inquilinos.

Luego expresó que aún no está determinado el costo monetario que tiene el registro del alquiler, ya que eso debería ser una variable según el contrato y propiedad, si es una empresa inmobiliaria o un monotributista. Asimismo dijo que no debe haber ningún tipo de problema con el registro de alquileres. "El trámite va a ser virtual, entonces no creo que haya problemas para que se haga a partir del primero de marzo", concluyó.