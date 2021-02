Hombre con discapacidad denunció que su hermana le hace vivir un calvario

‘Un verdadero calvario’, así calificó la situación que junto a su esposa y sus dos pequeños hijos está viviendo un hombre con discapacidad. Según denunció Gabriel Romero en los micrófonos de Canal 13, su hermana y su sobrino les hacen la vida imposible con situaciones cotidianas.

Gabriel vive junto a su familia en un departamento en el fondo de la casa de sus padres en el Barrio Natania VII de Rawson. En la casa grande, vive su madre, su hermana de 42 años y su hijo adolescente de 17. Los problemas siempre son con la mujer y el joven, ya que, según aseguró el denunciante, hasta su madre recibe malos tratos por parte de la mujer y el muchacho.

‘Mi hermana, que es enfermera y trabaja en el Hospital Rawson, tiene problemas con el alcohol y en varias oportunidades echó a mi madre de su propia casa’, afirmó.

Gabriel, que sufre de ataques de epilepsia, le contó a Canal 13 que su hermana siempre le hace comentarios ofensivos por su discapacidad. Además de que en varias oportunidades le cortó la luz y el agua, y cuando les reclaman por esto, tanto ella como el joven los insultan. ‘Yo cuando me vine a vivir a este lugar, arreglé con mi viejo, que es el dueño de la casa junto a mi madre, que pagaría luz y gas y cumplo, por eso ella no puede cortarme la luz’.

‘Mi viejo que no vive ahí los hablo y no hay remedio’, manifestó Gabriel. También, el padre de familia expresó con dolor que: ‘alguien me tiene que ayudar, esto no va más, tengo ganas de irme porque esto no es vida’.

Gabriel aseguró que le es muy difícil llegar a pagar lo que hoy en día están pidiendo por un alquiler. Cabe recordar, que el hombre vive junto a su esposa y dos pequeños hijos y si bien, por sus ataques de epilepsia, el cobra una pensión, eso solo le alcanza para comer y pagar los servicios. ‘Estamos inscriptos en el IPV, pero no hay manera de llegar al director’, explicó.