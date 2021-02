Médico sanjuanino denunció que no quisieron vacunarlo contra el Covid 19

Un dermatólogo clínico quirúrgico de la provincia de San Juan realizó una llamativa denuncia pública. El médico de 50 años de edad aseguró que fue a darse la Sputnik V al Aldo Cantoni y a pesar de cumplir con los requisitos no quisieron vacunarlo. Sumado a esto el hombre contó que otras personas que no son profesionales de la salud si fueron inmunizadas.

El denunciante es Gonzalo Campos, un dermatólogo clínico quirúrgico de 50 años de edad. El trabajador desempeña sus tareas en el Instituto Médico de San Juan, donde tiene contacto con pacientes con Covid que realizan interconsultas presenciales.

Sumado a esto padece de asma y del síndrome metabólico, por lo que integra uno de los grupos de riesgo. Si bien no supera los 65 años edad Campos afirmó que sus comorbilidades podrían generarle serias complicaciones de contraer coronavirus. Debido a esto el pasado viernes se dirigió al Aldo Cantoni para recibir la primera dosis de la Sputnik V.

"Me acerqué por el Aldo Cantoni para colocarme la primera dosis de la vacuna. Hice cola por 50 minutos. Llevé la certificación oficial emitida por el Colegio Médico de San Juan donde expresa mi número de matrícula, en que lugar me desempeño y cuáles son los pacientes que atendemos. Una señorita amablemente me expresó que por mi especialidad no me correspondía", declaró el dermatólogo.

Ante esta situación, Campos contó las complicaciones que padece y que esta en constante contacto con pacientes infectados. Sin embargo la mujer que lo atendió le dijo que ella solamente esta cumpliendo con directivas de Salud Pública. No obstante el problema no terminó allí, ya que cuando se retiraba del lugar pudo reconocer a dos personas en la fila para vacunarse.

Se trataba de dos personas que no son profesionales de la salud, a los que si vacunaron. Incluso a una de estas personas le estaban por colocar la segunda dosis de la Sputnik V. El dermatólogo manifestó que si bien una de ellas tiene un trabajo relacionado a la salud, no es médico.

"Identifiqué una persona que no es médico, esta relacionado con la medicina porque esta en la parte administrativa del Sanatorio Argentino. El se iba a colocar la segunda dosis de la Sputnik V. No conforme a ello observé a otra señorita del Tribunal de Cuentas. Dudo que sea una médica porque ahí trabajan contadores o en su defecto abogados", expresó el sanjuanino.

Frente a este escenario el dermatólogo afectado mencionó que además de la denuncia pública, es muy probable que realice una presentación las vías legales. Esto se debe a que considera que se trató de un "acto discriminatorio", aseverando que no es al único que le ha sucedido algo similar.