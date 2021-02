Elecciones: tres listas buscarán la vicepresidencia del Foro de Abogados

El Foro de Abogados se encuentra buscando a su nuevo vicepresidente o vicepresidenta. En busca de ocupar este y otros cargos que se encuentran disponibles, tres las listas se han presentado para el acto eleccionario. Además actual presidente reveló que el mediodía de este martes vence el plazo para presentarse a las elecciones del Juzgado de Enjuiciamiento.

Gustavo Giacagli, presidente del Foro de Abogados, contó en que situación se encuentra la búsqueda de la nueva vicepresidenta o vicepresidente. La autoridad mencionó son tres las listas que se han anotado. Los postulantes tiene el objetivo de ocupar la vicepresidencia y distintos cargos dentro del directorio.

"En el día de ayer se presentaron a las elecciones para vicepresidente del Foro de Abogados y miembros del directorio 3 listas. La primera que se presentó fue 'Unidos por el Foro', encabezada por el Dr. Roy Kirby. La segunda lista fue de 'Foro Independiente', que tiene como postulante a la Dr. Sofía Lloveras y la tercera es 'Compromiso Profesional' con el Dr. Waldino Acosta", dijo el encargado del Foro.

Además, Giacagli mencionó que sus intenciones son realizar al mismo tiempo las elecciones para el Jurado de Enjuiciamiento. En este caso el plazo de presentación se vence a las 12:00 de este martes 2 de febrero. Debido a esto, todavía se desconocen todas las propuestas que se anotarán.

"Por el tema del Comité Covid 19, que estamos a la espera de la respuesta para la autorización, hemos unido las dos elecciones en una sola. Se han ampliado la cantidad de horas de votación y la cantidad de mesas para que el Comité lo apruebe", adelantó.

Finalmente el presidente contó que quienes se encuentran en condiciones de presentar su voto, son todos los abogados que tengan su matrícula al día. Además se mencionó que no todos los letrados tienen la obligación de sufragar, si no que cada uno decide si hacerlo o no.