Se cansó de la crisis, dejó el país y ahora cumple sus sueños en EEUU

Desde hace unos años muchos jóvenes comenzaron a irse del país luego de ver ciertas imposibilidades de avances. Algunos eligieron alguna zona europea, mientras que otros emigraron a Norteamérica. Esto fue lo que le ocurrió a Gustavo, un sanjuanino que tomó las riendas de su vida y partió en busca de un mejor futuro. A pesar de que le costó estar lejos de su familia, la perseverancia y sus deseos fueron mayores.

Allá por el 2019, Gustavo Auger se planteó la idea de buscar nuevos rumbos y estabilidad económica, algo que no veía posible en Argentina. Con tan solo 22 años empezó a generar sus ahorros para dejar de lado lo que lo estancaba e ir tras el 'sueño americano'.

Este joven que hoy tiene 24 años, charló con Diario 13 y pudo exponer todo el camino recorrido. De este modo logró dictaminar que fue una buena decisión lo que hizo. Si bien todo fue porque sentía que ya no estaba cómodo en su Media Agua natal, las ganas de avanzar fueron las que lo impulsaron a llegar y querer seguir creciendo.

“No veía que avanzaba en lo que me proponía y tomé la decisión de empezar a ahorrar para irme de ahí a un mejor lugar. Creí que era el modo de darme una buena vida la que sentía que me merecía” manifestó Gustavo, quien lideró su destino a pesar de saber que le costaría. Ya en el avión fue cuando pensó en todo lo que dejaba. En ellos incluía a su familia y afectos a quienes sin duda extrañaría intensamente.

Este joven no se fue solo, sino que con su pareja de ese entonces emprendió el desafío. Ambos trabajaban arduamente en Sarmiento, de donde son oriundos, en diversas tareas. Brisa, su novia, cuidaba niños durante la semana y Gustavo hacia labores rurales, pero los fines de semana vendían empanadas para poder juntar lo necesario e irse. Ellos juntos buscaban salir de donde sentían que estaban estancados.

Por su lado, Auger supo que le iba a costar porque no podría ver a diario a quienes amaba. Sin embargo, estaba seguro en algún momento tendría la posibilidad de volver, siempre y cuando pudiera alcanzar sus principales metas.

Las dudas y miedos fueron recurrentes, se preguntó en muchas oportunidades cómo le iba a ir, si le iba a gustar, qué le depararía este nuevo país. Pero en todo momento tuvo la seguridad de que iba a luchar por estar mejor.

Al llegar a Estados Unidos, lo más difícil fue el clima. Esto se debe a que se fue en junio del 2019 y en la zona a la que arribó el calor era intenso. Según Gustavo la sensación era aún mayor a la de San Juan. Esto es algo que resulta complicado con el trabajo que ejerce en la actualidad, el cual esta orientado a la construcción. Otro de los puntos que consideró como problema es que algunas personas tienen malas intenciones, por ejemplo, algunos que buscan estafar o engañar a las personas.

A pesar de los obstáculos, el sarmientino vislumbró sus progresos. Es que entre las diferencias que apuntó en cuanto a las posibilidades de un país y otro es que logró comprarse un automóvil modelo 2018 con tan solo 4 meses de trabajo, algo impensado si estaba en Argentina con el mismo estilo de trabajo.

Afortunadamente el idioma no fue un problema ya que Miami es una zona en la que hay muchos latinoamericanos, los cuales hablan español. Todos los incentivos y avances que logró en el extranjero lo llevaron a decidir que no volvería a la Argentina a vivir. El sanjuanino apuntó “no quiero volver a un país donde todo es corrupción, donde solo llega a ser alguien el 'hijo de'. Me dolió ver gente que murió luchando por tener algo y jamás logró nada”.