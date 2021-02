Misterioso columpio 'fantasma' se mueve solo en un barrio de Capital

El misterio se apoderó del barrio Arturo Frondizi ubicado en el departamento Capital. Es que durante la jornada del domingo un vecino del lugar grabó en una de las plazas del popular barrio como un columpio “fantasma” se movía solo.

De acuerdo a lo que se pudo observar en los videos que fueron tomados de distintos ángulos, se puede ver como uno de los columpios ubicados en una de las tantas plazas del barrio se balancea como si alguien estuviera arriba del mismo. Se trata de una de las plazas que está ubicada una cuadra antes de Avenida Benavídez.

Según mencionó uno de los vecinos del lugar, en el momento que tomó las imágenes no había viento que pueda ayudar a balancear el columpio. Asimismo mencionó que no se observaba algún niño en los alrededores que se haya bajado recientemente.

“La verdad es que me sorprendí mucho al ver como se movía el columpio. El que estaba al lado estaba quieto, mientras el otro se balanceaba. No creo en los fantasmas pero es muy misterioso como se movía, en el barrio hubo algunas muertes trágicas pero no creo que esté relacionado. En realidad no me gusta creer en eso”, concluyó Juan Carlos, un vecino del populoso barrio.