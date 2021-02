En primera persona: el testimonio de los abuelos vacunados

Este miércoles 24 de febrero comenzó la vacunación contra el Covid 19 para mayores de 80 años en San Juan. Uno de los lugares elegidos fue el Polideportivo de la Escuela San Martín, al que acudieron varios ancianos para inocularse. Algunos de los voluntarios contaron en primera persona como se vive la inmunización.

Primeramente, Nelly Manzini sorprendió a todos acudiendo por sus propios medios al lugar y sin compañía de nadie. La sanjuanina contó que pudo acceder a este servicio gracias a que una de sus nietas se ofreció y realizó el proceso de inscripción para ella.

"Me inscribió una de mis nietas. He venido sola, 100% independiente. A mi marido no lo han llamado, recién me explican que por el mismo mail lo llaman solamente a uno, así que ahora cuando llegue le explicaré a mi nieta que envíe otro mail para mi marido. Él era el que más tenía ganas de vacunarse", expresó.

Sobre las sensaciones la mujer reveló que sintió un poco el pinchazo, pero que no presentó ninguna otra dolencia o síntoma. Por otro lado el hijo de otro de los voluntarios, destacó la velocidad con la que trabajó Salud Pública para darle la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca a su padre.

"Lo anotamos ayer por la página, nos llegó el mail de confirmación de la solicitud, hubo un llamado telefónico y estamos acá. El sistema se ve rápido, vinimos a horario, hicimos una pequeña fila para que nos dieran un número y bueno después viene la vacunación. El estaba convencido de que quería vacunarse", reveló.