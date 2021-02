Kiosqueros piden volver a trabajar previo a la vuelta a clases

En la mañana de este miércoles, propietarios de kioscos y buffet escolares se manifestaron en las puertas de Casa de Gobierno para pedir que les permitan trabajar el próximo lunes cuando se retomen las clases presenciales en la provincia de San Juan. Por ello solicitaron un protocolo que les permita poder trabajar normalmente.

Alrededor de 30 propietarios kiosqueros se convocaron en las intersecciones de Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento para comunicar su malestar, ya que hasta el momento no tuvieron noticias para que puedan abrir sus puertas el próximo lunes. “El año pasado no pudimos abrir y hasta el momento no tenemos novedades”, aseguraron.

Además explicaron que desde el Ministerio de Desarrollo Humano les dan una bolsa con mercadería para paliar la situación, pero no les alcanza. De hecho, uno de los manifestantes que se presentó ante Casa de Gobierno fue el dueño del kiosco del Colegio Don Bosco, quien indicó que desde hace 25 años vivía de la actividad.

“Ya hemos elaborado 3 protocolos que fueron revisados por el Comité Covid provincial y todos no fueron aprobados. Necesitamos respuestas, novedades, llevamos un año sin poder trabajar porque las escuelas estuvieron cerradas”, ampliaron los kiosqueros.

Cabe destacar que según una resolución por parte del Ministerio de Educación, el funcionamiento de los kioscos escolares depende de la habilitación de los ministerios de competencia, que el de Salud y de Desarrollo Humano. Por lo tanto, hasta que se emita la norma complementaria de habilitación de los mismos, se recomiendan que los estudiantes lleven merienda desde el hogar, sugiriendo sensibilizar a los mismos para evitar que compartan los alimentos.

Esto quiere decir que cada estudiante deberá llevar de su casa una botella de agua personal y la merienda, ante la no apertura temporal de los kioscos escolares y la prohibición de venta de alimentos en el establecimiento, para lo cual el Ministerio de Salud establecerá un protocolo específico. Al inicio del recreo, los alumnos saldrán del aula con su merienda para ser ingerida guardando el distanciamiento social en galerías o SUM.

Los alumnos de escuelas que tienen el servicio de Copa de Leche o Comedor Escolar, seguirán recibiendo los módulos alimentarios, que incluirán además la merienda seca que deben llevar diariamente para ingerir en la escuela. En cuanto al uso de sanitarios, el personal de mantenimiento los limpiará antes del inicio y en la culminación de cada turno, antes y después de cada recreo. Evitar la concurrencia simultánea.