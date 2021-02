ANSES: Conocé cuándo cobrar la Ayuda Escolar

El próximo 1 de marzo comienza un nuevo ciclo lectivo y desde ANSES informaron el pago de la ayuda escolar anual. Este beneficio será acreditado de forma automática para quienes cobre la Asignación Universal Por Hijo.

Desde la oficina de ANSES en Capital, el director Pablo Ruíz, dijo que los beneficiarios no van a tener que presentar ningún papel para cobrar la asignación. “Entendemos que la situación de las escuelas y en la administración es compleja y lo mejor es cuidar a los beneficiarios y que no vayan a pedir tantos papeles”, comentó a Canal 13.

El funcionario, aclaró que, en caso de no cobrar la escolaridad en el mes de marzo, será depositada en abril. “Se va a pagar la escolaridad a la inmensa mayoría de los usuarios en marzo. Pero también les decimos a algunos beneficiarios que siempre nos han quedado cuando hay liquidaciones tan grandes. Hay un remanente que ingresa en el mes de abril. No hay que desesperarse, si uno no cobro en el mes de maro, el mes de abril pueden cobrar”, aseguró.

“También estamos apuntando a que si hay algún beneficiario que en abril no recibe su salario le vamos a pedir que llene el formulario de escolaridad y lo lleve a ANSES. Puede haber alguna libreta que en algún año le haya faltado y por eso no le hayan liquidado”, explicó.

Cabe recordar que la ayuda escolar anual les corresponde a personas que cobren:

Asignación Familiar por Hijo

Asignación Universal por Hijo

Requisitos

Del hijo: asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial.

Del hijo con discapacidad: tener vigente la autorización para el pago de asignaciones por hijo con discapacidad emitida por ANSES. Consultá cómo realizar el trámite.

Documentación

Formulario de solicitud de Certificado Escolar.

Trámite