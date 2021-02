¿Cómo hicieron para inscribirse en la vacunación los mayores de 80?

El pasado martes, Salud Pública de San Juan habilitó un sistema virtual, a través de una página web, para que mayores de 80 años se inscribieran para recibir la vacuna contra el Covid 19. Muchas dudas se generaron sobre si era el procedimiento adecuado para este franja etaria, pero los cupos se agotaron en 48 horas. ¿Cómo hicieron?

El móvil de Canal 13 visitó este jueves el centro de vacunación de Rawson, con sede en el Teatro Oscar Kummel, donde 730 adultos mayores recibirán la primera dosis. En diálogo con este medio, todas las personas consultadas contaron que fueron inscriptas por sus hijos, ya sea por pedido de ellos o por recomendación de sus familiares.

'Mi hija me inscribió por internet porque ella sabía que yo estaba dispuesto a ponérmela. No sentí nada, ya estoy tranquilo, es una satisfacción para mí recibir la vacuna, me he colocado todas las que corresponde', relató Alfonso, quien al igual que Marcelo y Virtudes pasaron casi todo el 2020 en aislamiento en sus viviendas.

Por su parte, Dora detalló que le dijo a su hija que se quería vacunar y que ella la inscribió. 'Estoy más tranquila, nunca le tuve temor a la vacuna', agregó. Mientras que a Gilberto también lo inscribió su hija. 'No le tuve miedo, ahora puedo hacer tranquilo dulces con mi señora, con eso siempre estamos entretenidos', relató.