Uñac recordó a Néstor Kirchner en su aniversario de natalicio

"En Néstor no sólo encontrábamos un compañero, sino un incansable defensor de las causas justas. Un representante con enormes cualidades políticas pero, sobre todo, con una calidad humanidad inmensa. #NéstorCumple", publicó el gobernador Sergio Uñac en su cuenta de Twitter, recordando al ex presidente, fallecido en 2010, que este 25 de febrero cumpliría 71 años de su natalicio.

En Néstor no sólo encontrábamos un compañero, sino un incansable defensor de las causas justas. Un representante con enormes cualidades políticas pero, sobre todo, con una calidad humanidad inmensa. #NéstorCumple pic.twitter.com/LF7cW2lXv5 — Sergio Uñac (@sergiounac) February 25, 2021

El mandatario sanjuanino se sumó a los múltiples saludos que con la consigna #NéstorCumple, invadieron las redes en el día del cumpleaños del santacruceño. Uñac lo recordó con elogios hacia su figura en lo personal y en lo político.

Asimismo, el actual gobernador no fue el único dirigente sanjuanino en postear a primera hora. Ya que otro dirigente que también decidió recordar al "pingüino", fue el diputado nacional José Luis Gioja, quien publicó un breve y contundente mensaje: "¡UN ABRAZO AL CIELO, FLACO!", dedicado a quien fue uno de los presidentes que más obras dedicó a la Provincia durante su mandato.

Además desde muy temprano se expresaron otros funcionarios nacionales. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, lo calificó como "un hombre inmenso, un ejemplo de convicción y un afecto imborrable en mi vida". Su par de Defensa, Agustín Rossi, recordó al ex presidente, nacido en 1950, al remarcar que "con él nació la esperanza de volver a tener una Argentina con todxs y para todxs" y agregó: "Por él seguiremos trabajando para alcanzar el país que nos merecemos".



Asimismo el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, publicó: "Viniste a proponernos un sueño, a cambiar la política y la historia. Te recordamos por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo y haber emocionado nuestras almas. Te extrañamos mucho, flaco querido". En ese sentido, el senador Jorge Taiana parafraseó en su cuenta de Twitter la frase en la que Kirchner dijo: ""Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan que sigamos hablando en voz baja”. Al mismo tiempo agregó: "Néstor entendió que solos no podíamos y debíamos unirnos para tener mayor grado de autonomía frente a los poderosos. Feliz cumple, amigo".