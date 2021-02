Colectiveros amenazan con un paro total de colectivos

Este miércoles, La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó a través de un comunicado que el viernes habrá paro total de colectivos. Dicha medida de fuerza, la llevarán a cabo, si este jueves las empresas no realizan el pago de sueldos de enero a los trabajadores. El secretario adjunto del gremio, Sergio Barbosa, además de ratificar la retención de servicios, expresó a Canal 13 que: ‘no podemos dejar desamparados a los compañeros en esta situación’.

Al mismo tiempo, el gremialista manifestó que tienen esperanzas en que la situación se regularice en el trascurso de la jornada, de lo contrario 'no durarán en llevar a cabo el paro'. En el comunicado, el gremio se declaró en ‘ESTADO DE ALRTA y asamblea permanente’. ‘Motiva la misma los dichos de los directivos de las empresas urbanas de que el jueves, no se pagaran los salarios del mes de enero debido a que no han recibido los subsidios de la provincia o serían insuficientes’, expresó UTA.

Además, Barbosa resaltó que la situación que se da con los subsidios, es una problemática entre cámaras empresarias y gobiernos nacionales y provinciales y, que nada tienen que ver los trabajadores.

En este sentido, desde UTA le afirmaron a este medio, que si en el transcurso del jueves no le acreditan los salarios al total de los trabajadores y trabajadoras de cada empresa, se comenzara con una retención de servicios a partir de las 00 horas del dia viernes 5 de febrero de 2021.

Por último, Barbosa especificó que la medida de fuerza se extenderá hasta que todos los compañeros de cada empresa tengan acreditados sus salarios.