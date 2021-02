Copa menstrual: ginecóloga sanjuanina afirma que es el mejor método

Cecilia Pascual es Ginecóloga y cada día rompe mitos en redes sociales en cuanto a la salud sexual de las mujeres. Por ello es que la profesional habló con Diario 13 y explicó todo lo que respecta a la copa menstrual que entro en debate en la última semana con un supuesto caso de infección.

"Yo creo que en Instagram dejó muy claro sobre el peligroso el uso de las redes sociales en los temas médico" inició la profesional que aludió a que hay que dejarse de guiar con las experiencias personales de otros, ya sean famosos o no. Luego de ello la médica informó que lo que tuvo la joven, que indicó que se infectó, es una enfermedad inflamatoria pélvica. Esta es una infección que se genera por bacterias de transmisión sexual, que son la gonorrea y la clamidia, que generalmente van de la mano e ingresan al cuello del útero. El mismo puede llegar a producir una infección generalizada en el abdomen infectando las trompas del útero.

Otro dato expresado por la doctora es que, la copita no tuvo nada que ver con lo que ha tenido, ya que es una enfermedad de transmisión sexual. La paciente dijo que hace mucho tiempo no tiene relaciones sexuales, sin embargo eso no significa que quedará exenta a tener infección de transmisión sexual y que haya permanecido en estado de latencia o asintomático. Por ello es que pudo ser visible hasta cuando generó la infección. Además que la automedicación puede generar consecuencias graves ya que enmascara los síntomas que podrían haber sido tratados con anterioridad.

"Para mí la copa es uno de los métodos de gestión menstrual o higiene menstrual más recomendados" aludió la profesional que continuó explicando que esto se debe a que no altera el pH. Del mismo modo la Dra. Pacual intervino diciendo que obliga a la mujer a conocerse muy bien para su uso. Por ello es que indicó "tenés que tener una idea de cuán larga es tu vagina, cuánta consistencia tiene el cuello del útero y demás". Todos estos son datos necesario a la hora de conseguir el producto.

La copa a diferencia de los tampones o toallitas, no altera el ph o cambia la situación de la microflora que se genera óvulo vaginal y puede producir más flujo otras cosas. Ante esto es que la ginecóloga recomienda el uso de este producto de higiene.

En cuanto a la licencia por menstruación de las estudiantes dio a conocer que no esta informada totalmente sobre el proyecto, por lo que debería estudiase bien su aplicación. Para ello deben ver si es federal o solo algunas provincias adhieren. Principalmente el proyecto busca justificar a las estudiantes por ausentismo que genera el dolor menstrual . Aunque la especialista expresó que "de este modo se naturalizaría el dolor, el cual no debería de existir de manera extrema a tal punto que límite las actividades cotidianas".