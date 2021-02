El padre de Facu Campazzo con Canal 13: " Me pedían que se dedique al fútbol"

“Desde chiquito le gustó el básquet. También era buen jugador de fútbol. Mis amigos decían que se dedique al fútbol porque en el básquet no iba a llegar. Que no tenía buena altura”, dijo Ricardo Campazzo sobre su hijo Facundo en diálogo con Canal 13. El padre de la estrella argentina de la NBA pasó por San Juan y contó intimidades sobre la infancia y la carrera del jugador que hoy brilla en los Denver Nuggets.

Facu tenía 5 años cuando sus papás lo llevaban al club Municipalidad de Córdoba. “Vivíamos a tres cuadras del club. Le gustaba el fútbol, pero se inclinó por el básquet. De chiquito era buen jugador de fútbol, pero son tipos que juegan a todo. Le gusta todo, no le cuesta el deporte. Eso debe ser que viene de padres deportistas. La madre fue jugadora de hockey, yo jugué al básquet, al fútbol, practiqué todos los deportes”, contó.

Del recuerdo: Ricardo Campazzo junto a sus hijos Facundo y Marcelo (Foto - Instagram)

Hoy en día, el cordobés es uno de los máximos exponentes argentinos en la mejor liga del mundo del básquet. “Estoy orgulloso de él, pero lo veo más como mi hijo”, reveló Ricardo. “Todos lo ven como hincha y a mí me dicen: pero ¿no te pone contento? Y si, obvio. Me pone súper contento por donde llegó. Pero mi mirada es más como padre. Lo veo más como hijo que como jugador o como el ídolo que es”, confesó.

No fue fácil el ascenso de Facundo hasta llegar a ser uno de los jugadores argentinos más destacados de la actualidad. Su papá contó que tuvo muchas críticas, pero logró sus objetivos. “Él quería superarse porque todo el mundo hablaba de su estatura. Hasta llegué a escuchar a mis amigos decir que se dedique al fútbol porque su techo era Peñarol de Mar del Plata en el básquet”, reveló.

“Yo sé lo que es Facu, lo demostró y se superó. Cuando vino de Inglaterra después los Juegos Olímpicos, él había firmado con el Real Madrid. Tenía 3 o 4 clubes, pero eligió ese desafío. Yo me acuerdo que le dije: Tienen dos bases de la hostia. Y él me contestó algo muy simple: Cuando fui a Mar del Plata era tercer o cuarto base y me dijo que era lo mismo para él”, contó Ricardo Campazzo.

Hace unos días, el jugador argentino tuvo una actuación destacada en la victoria de los Nuggets frente a Utah Jazz. Campazzo se ganó un gran elogio del entrenador del equipo Michael Malone. "Tuvimos muchas contribuciones esta noche. Pienso que Facu Campazzo estuvo tremendo en el último cuarto. Lanzó un airball y muchos jugadores después de eso se pondrían tímidos... Facu tiene grandes cojones (sic). No le importa. En la próxima jugada anota un triple, luego mete una bandeja. Hizo jugadas ganadoras en el cierre", definió el entrenador.

Cabe mencionar que el papá del jugador tiene un vínculo estrecho con la provincia de San Juan, especialmente con el departamento de Jáchal, donde terminó la escuela secundaria, trabajó en el Banco Nación y conoció a su esposa María Elena Avedano.

Facundo Campazzo y su mamá, María Elena Avedano (Foto - Instagram)

Luego se fueron a vivir a Córdoba, donde nació Facundo. Cabe señalar que el jugador de la NBA no conoce el departamento sanjuanino.

Sin embargo, durante las vacaciones, sus padres aprovecharon para visitar a algunos amigos y familiares en la provincia.