Peligro en las redes: usan el nombre de un local para contactar cientos de chicas

Un confuso episodio desató una verdadera pesadilla para la dueña de un conocido local de ropa sanjuanino. Un sujeto realizó una convocatoria trucha a través de las redes y contactó a cientos de chicas para obtener sus datos personales.

Para ello usó la marca del local Ohlamur como “carnada”. Carolina Arancibia, la dueña del negocio, contó los detales del hecho a Canal 13.

“El lunes me enteré de la convocatoria, por una clienta que me dijo que estaban usando la marca. Ese día hice una publicación donde desmentí la situación y me llegaron un montón de mensajes”, contó.

La mujer comenzó a recibir capturas delos chat que mantenía el sujeto con las chicas a las que contactaba para obtener sus datos. “Era un perfil que se llamaba Francisco Zarate donde decía que en Ohlamur hacían una convocatoria, tenías que entrar a un link y adjuntar un curriculum”, dijo.

“Me empecé a desesperar y me fui a la policía donde hice una exposición y ahí declaré que no me hacía responsable de nada. Al principio no me querían tomar la denuncia porque decían que era un problema de marcas y yo le dije al comisario que no me quería hacer responsable si pasaba a mayores”, comentó Arancibia.

La dueña del local dijo que el reciente caso de la violación de una joven venezolana en Buenos Aires al asistir a una entrevista laboral encendió las alarmas.

Pese a la exposición, la situación no paró y el sujeto siguió con su accionar. A raíz de ello, la dueña del local decidió publicar en las redes que no había ninguna convocatoria y se acercó hasta la Galería Central, donde quedaba el supuesto lugar que contrataba personal. Sin embargo, en ese espacio comercial no había ningún local.

“Empecé a tener miedo porque el link era bastante grande y mucha gente lo había llenado. Fui a la Comisaría 1ª, hice una exposición y me dijeron lo mismo que era un problema de marcas. Con una abogada fuimos al Centro de Abordaje Integral para Víctimas de Violencia de Género (CAVIG) y me dijeron que era un problema de Estafas”, relató la mujer.

Finalmente, ante la falta de respuesta de la Policía, Carolina Arancibia decidió exponer los mensajes del sujeto en las redes y dar a conocer la situación. “Después del día sábado me llegaron 100 mensajes en Instagram, 80 en Facebook”, concluyó.