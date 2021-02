A pesar de la conciliación obligatoria la UTA ratifica el paro del viernes

Este jueves en la tarde la Unión Tranviarios Automotor de San Juan ratificó el paro total de actividades para el viernes en virtud de deudas salariales mantenidas por parte del sector empresarial. Reconocieron que fueron notificados de una Conciliación obligatoria por parte de la Subsecretaría de Trabajo pero aseguraron que iniciaron recursos administrativos contra esa resolución.

Consideraron que el organismo provincial es "incompetente" para resolver sobre la medida.

Hoy en el programa Verano del 21, el Subsecretario de UTA , Sergio Barboza dijo Por ley ellos tienen todo el día para hacer el pago. Caso contrario iremos al paro a partir de las 00:00 de este viernes." Tras esta amenaza los empresarios agrupados en Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) respondieron que el pago está solamente demorado y que se efectuará este viernes o el lunes a más tardar.

El presidente de ATAP, Ricardo Salvá, aseguró que la Subsecretaría de Trabajo ha decretado la conciliación obligatoria con reunión para el lunes -dado que el secretario general de UTA, Héctor Maldonado, se encuentra fuera de la provincia- con lo que si el gremio no acata o por el contrario lleva adelante la medida de fuerza será considerada ilegal e involucra al total de trabajadores, unos 1500 choferes pertenecientes a 10 empresas

Salvá fue tajante , "Nosotros vamos a pagar cuando tengamos los fondos para hacer frente, porque este mes al tratarse del primero del año es más complicado, se demora un par de días. Este año nos agarró de otra manera, hemos llegado a estas instancias con muchas complicaciones y le pedimos al gremio que nos dé un par de días para cancelar el pago que vence hoy".

Agregó que "la Subsecretaría de Trabajo decretó la conciliación obligatoria para el lunes. "Ahora ha habido un atraso que no podemos inculpar a nadie . ni a la Provincia tampoco a la Nación, que siempre han sido muy estrictos en la fecha de los pagos. Ahora ha sido por tratarse del inicio de año que conlleva a hacer expedientes nuevos, esto lleva a estos atrasos", afirmó.

Salvá opinó que "en el gremio ellos lo saben y se los ha explicado el Gobierno. Estas cosas interpretamos que pasan por las internas que tienen los trabajadores. Estamos en una emergencia todos y solo pedimos un par de días nada más que puede ser uno o dos, esto depende del Ministerio de Gobierno, porque este viernes o a la sumo el lunes, cumpliremos con el pago".

El Secretario General de UTA, Marcelo Maldonado se encuentra en Buenos Aires y por eso se ha decretado la audiencia para el lunes. La ministro de Gobierno, Fabiola Aubone está trabajando a pleno para apurar los tramites legales y girar los fondos a las empresas. No existe la mala voluntad", dijo el empresario

El dirigente de ATAP se quejó de la conducta de UTA: "Los trabajadores dicen que hoy tienen que cobrar. Habitualmente esto pasa una vez que no se produjo el pago. Pero ellos empezaron a reclamar ayer que no era exigible y ya estaban diciendo que habían tomado conocimiento de la situación. El objetivo es demostrar quién tiene el poder en el gremio. En realidad lo que corresponde es si no te pagan el sueldo entonces debe iniciare el reclamo, pero ellos lo iniciaron antes sabiendo que esto pasa todos los años y que escapa a la voluntad de las empresas y del gobierno. Acá no hay decisión de incumplir lo establecido ".