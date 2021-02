UTA aseguró un paro total de colectivos por falta de pago a choferes

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dieron a conocer que del sector empresario no ha cumplido en tiempo y forma con el pago de salarios. Para que esta situación se normalice lo más pronto posible, desde este ente aseguraron que harán un paro general de colectivos el próximo viernes 5 de febrero.

Los trabajadores de UTA no han recibido sus salarios correspondientes al mes de enero por lo que el secretario adjunto, Sergio Barboza, anunció que tomarán medidas. La autoridad mencionó que de no normalizarse esta situación durante este jueves, harán una retención de servicio durante el 5 de febrero.

"Si no se cumple con la obligación salarial por parte del sector empresario hacia nuestros compañeros el día de la fecha, a partir de mañana haremos una retención de servicios todas las empresas de la provincia hasta tanto se paguen los salarios de enero. Sería a partir de las 00:00. Por ley ellos tienen todo el día para hacer el pago", expresó.

Barboza aseguró que esto se debe a que hay un retraso en la entrega de subsidios por parte del Gobierno Provincial, para la compensación de tarifas a las empresas. Si bien ellos comprenden esta situación, dejaron en claro que ellos no son la variable de ajuste en una situación como esta.

"Si bien entendemos la situación, no somos la variable de ajuste de nadie en esta situación. Así que lo que pedimos es que se nos garantice lo que por ley nos corresponde. No va a haber servicio en todas las empresas que no cumplan con el pago. Desconocemos si alguna empresa ya ha cumplido con lo que corresponde", manifestó.

Finalmente el secretario adjunto manifestó que todavía desde el sector empresario no se han comunicado. Sin embargo estiman que se van a producir reuniones tanto con ellos como con autoridades provinciales para lograr una "paz social". "Entendemos que es una medida antipática y que lamentablemente perjudica al usuario, pero esto es una cuestión de que nuestros compañeros necesitan el salario para llevar el pan de cada día a nuestra mesa", sentenció.