Paro de colectivos: el gobierno, entre la mediación y el malestar

'Es extraña la medida y los trabajadores están enojados porque ellos querían salir a trabajar', dijo una alta fuente de Gobierno off the record este viernes, tras consumarse el paro total dispuesto por la UTA que paralizó el servicio de colectivos. Hasta altas horas de la madrugada hubo una mediación entre el sindicato y la cámara empresaria ATAP que no arribaron a un entendimiento.

La medida de fuerza, por tiempo indefinido, se debe a que aún no se abona el 100% de los haberes de enero a los choferes, algo que debió ocurrir ayer jueves. 'La reunión con ATAP simplemente fue para que solucionaran el problema. Estamos esperando que se comuniquen las medidas que corresponden desde la Subsecretaría de Trabajo. Es un tema entre empresarios y sus empleados', confiaron a Canal 13.

En este sentido, destacaron que el Estado hizo de mediador para que este conflicto no perjudique al resto de los sanjuaninos, pero solo fue una buena voluntad ya que finalmente se interrumpió el servicio de transporte público. 'Siendo realistas, UTA sabe que los empleados ya han recibido un adelanto y además están en las primeras horas de no haber cobrado', agregaron.

De acuerdo a lo manifestado por los empresarios a Gobierno, el pago se retrasó por una demora de Nación en cuanto al envío de fondos, que son para subsidiar tarifas pero que las empresas los usas para cubrir salarios. 'Se llega esta instancia con choferes que tienen garantizado el trabajo y que ya se les ha pagado un porcentaje, esperar tres días no les hace prácticamente nada', consideraron.

Mientras Maldonado, de UTA, y Salvá, de ATAP, no se ponen de acuerdo, la gente espera una solución. 'El Gobierno no puede hacer más que mediar. También es importante decir que estamos en contexto de pandemia y hay muchos médicos que dependen del colectivo para llegar a trabajar. Los choferes han cobrado su sueldo todos los meses y los empresarios no han dejado de tener su ganancia', expresaron.

'Hay gente que ha fallecido, que ha perdido a un familiar, que ha perdido su trabajo, que ha perdido su casa y ellos se dan el lujo de hacer un paro. La gente debe saber que esto no es culpa del Estado, veremos cuáles son las medidas comunicadas desde la Subsecretaría de Trabajo y a partir de ahí analizaremos qué más se puede hacer pero la mediación ya llegó a su fin', remarcaron.

Por último, desde Gobierno mostraron malestar porque 'es un daño enorme, hay médicos que tienen que llegar al hospital a atender pacientes con Covid 19 y a ellos no les ha importado eso'. Aseguran que a los choferes les han pagado entre el 30% y el 80%: 'el 15 de enero ya les había adelantado un 40% en promedio, algo que no hace ninguna empresa'.