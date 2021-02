El amor y sus diferencias generacionales: ¿cambió la forma de enamorarse?

El amor con el paso del tiempo fue perdiendo terreno de manera considerable, la libertad se volvió algo preciado y atesorado por los jóvenes. A pesar de ello hay parejas que día a día apuestan a seguir su camino juntos.

Una pareja de 63 años de casados charló con Diario 13. Ellos dieron a conocer cuáles son los retos de perdurar y cómo se asimila el amor en la modernidad, donde al parecer dejó de ser uno de los objetivos finales de cada persona. Del mismo modo, dos de sus nietas especificaron porqué estiman como mejor opción una vida sin pareja.

Jovita, de 80 años, y Luiz, de 89, están juntos desde hace 63. Fue en plena juventud (ella tenía 18 y él 27) de ambos cuando todo comenzó a brillar. Su historia inició como una suerte fortuita del destino, ya que Jovita fue a trabajar a un comercio de la propiedad de la familia de Luiz, ubicada en CampoVid (zona sur de Sarmiento). A partir de ese momento el amor se volvió inevitable, y se acrecentó en cada oportunidad que estaban acompañados.

Luego de iniciar su relación comenzaron a venir los momentos felices. Según ellos “todos los días son especiales juntos". Al mismo tiempo, pronunciaron que lo mejor en sus vidas fue la llegada del primer hijo. Es que significó la conformación de la familia.

Otro momento especial fue su boda, que llegó al año de iniciar su noviazgo. Jovita o “Nena” tal como la conocen todos, detalló que luego de su boda un taxista amigo los buscó para llevarlos a un hotel de Capital, donde pasarían su luna de miel. Esta fue la primera vez que salía sin su familia tan lejos. Además fue la primera salida juntos como pareja.

San Valentín para esta pareja fue y es solo una fecha más, ya que los gestos entre ambos son algo que buscan tener de manera permanente, en una comida, o un simple regalo de vez en cuando. Sin embargo, Luiz subrayó que su mayor obsequio fue la llegada de sus hijos que los unieron día a día y les dieron los mejores momentos.

Ante esto, Jovita recordó que cuando nació su primer bebé todos se volvieron locos. Fue el primer nieto que les daban a ambas familias, todos llegaban a la zona para conocer al “benjamín” de la pareja que era fruto de un amor que duraría por muchos años más.

Hoy los actos románticos son generados por los nietos y nietas, quienes son los encargados de armar grandes cenas en las que festejan su gran amor por la familia. La organización de estos eventos son perfecto porque a veces los abuelos no recuerdan, por su avanzada edad, algunas fechas. Es así como su descendencia los ayuda a seguir festejando lo que para ellos es tan importante.

Para Luiz y Jovita, estar en pareja tiene como beneficio la posibilidad de conformar una familia, los hijos que para ellos fueron lo que los completó. Pero sin dudas, el mayor provecho de una relación, para esta pareja, fue contar con un compañero de vida.

En cuanto a la receta para durar tanto tiempo en comunión y unión fue su modo de vincularse, además de los espacios que se daban y dan. “Como se dice ahora: somos compañeros, nunca tuvimos problemas y si pasaba algo buscábamos el modo de arreglarlo”, declaró Nena.

Ellos también reflexionaron en que todo su amor se debe a mantener las costumbres y cierta unión con sus hijos como pilares fundamentales de su pareja.

Sus nietos y nietas les muestran diariamente las relaciones en la actualidad. Según Jovita, a los jóvenes hoy les entusiasma el trabajo y seguir adelante en vez de estar con alguien. “Ahora la vida es otra”, manifestó.

Esta pareja de más de 6 décadas juntos, insistieron en que a pesar del ejemplo de amor y compañerismo que ambos pregonan, sus nietos no imitarían su modelo de pareja, o incluso no buscarían a alguien.

Una de sus nietas, Nadia, resaltó que su soltería se debe a que le gusta estar tranquila y tener una rutina propia sin nadie que le esté preguntando a dónde va o a qué hora llegará. Del mismo modo apuntó a que uno de los beneficios primordiales es que puede manejar sus tiempos, algo que no podría hacer en caso de tener hijos o una pareja a quien rendir cuentas sobre sus acciones. En su relato la joven de 25 años expresó que su estandarte es la libertad que maneja como base de su vida. A su vez, explicó que el amor en tiempos modernos es sin dudas complicado ya que no es como antes. “Ahora todo es muy liberal en muchos aspectos, estás en pareja, pero estás sola a la vez, son lo que llaman relaciones abiertas y yo no elijo eso” enfatizó.

Por su lado, Guadalupe con 21 años y un pequeño hijo de casi 4 años considera que su estadía sin una pareja se debe a su deseo de libertad. Este es un aspecto que reconoció a partir de su experiencia. Los beneficios de una vida sin relaciones amorosas sientan base en la tranquilidad. Ella añadió: “Estar sola me permite dormir sin estar pensando en qué momento te puede fallar la otra persona, o la inseguridad que causan las actuales relaciones modernas”. Al mismo tiempo, abundó en decir que no sabe si hay muchas personas enamoradas en la actualidad ya que la falta de respeto es algo totalmente cotidiano, al igual que los problemas a la hora de contraer algún tipo de compromiso.

Estos rasgos son indudablemente un común denominador de lo que hoy llaman neosolterismo. El término tiene como base un estado civil elegido por convicción. El mismo fue acuñado por una escritora llamada Carmen Alborch, quien describió que los Millennials tienen como prioridad su éxito, bienestar, salud y seguridad para sí mismos.

Cabe destacar que en la modernidad los jóvenes reivindican a la soltería como un nuevo modelo en el que priorizan sus propios deseos, algo que el matrimonio no les permitiría en su completad ya que lo consideran como una imposibilidad para cumplir sus aspiraciones.