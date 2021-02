Tras la nueva clausura: 'cuarteteros' indignados por no poder ver a La Konga

Explotó la furia en horas de la noche del domingo cuando gran parte de los ‘cuarteteros’ sanjuaninos se quedaron con las ganas de poder ver a La Konga debido a una gran irresponsabilidad de los dueños del espacio Sol Cirqa y del local Jurassic Bar. Es que tras la nueva clausura que sufrió Sol Cirqa durante la jornada del día sábado, se buscó reprogramar en un bar de Santa Lucía el show de la banda oriunda de Córdoba finalmente debió cancelarse a última hora.

“Mala organización, 3 horas haciendo cola y con lluvia y viento, para que digan que lo suspenden, por el clima por lo cual no es verdad! Xq el lugar no cumplía con el protocolo y usaron el clima como excusa. Espero que quienes no puedan asistir a la fecha reprogramada, se le devuelva la plata rápidamente! Pésimo servicio”, fue alguno de los comentarios que dejó una sanjuanina en la publicación que realizó Sol Cirqa diciendo que el espectáculo se suspendía a último momento.

Es que fueron varios los sanjuaninos que habían hecho más de 2 horas de fila para poder ver a la banda oriunda de Villa Dolores en el local ubicado en calle San Lorenzo entre Colón y Angualasto. De acuerdo al comunicado de Sol Cirqa, el show fue suspendido por inclemencias climáticas (lluvia) aunque se hablaba de una clausura del lugar por incumplimiento al protocolo Covid 19.

De hecho luego se confirmó que se constató la falta de habilitaciones y seguridad para el espectáculo que estaba por desarrollarse y lo suspendieron. Cabe destacar que la sección Leyes Especiales de la Central de Policía, tiene a cargo la tarea de controlar y clausurar si es necesario los locales donde haya concurrencia masiva de gente, ya sea en un restaurant, paradero, complejo gastronómico o cualquier otro sitio de afluencia de gente que no respete las disposiciones vigentes para evitar la propagación del virus.

Es por ello que los sanjuaninos decidieron expresarse a través de unos comentarios realizados en la página de Facebook de Sol Cirqa. “Es una falta de respeto lo que hicieron, personas que fueron desde lejos en remís, no se juega así con la gente. Devuelvan el dinero!! Pésima organización por lo menos digan la verdad”, comentó otra sanjuanina.

De igual modo desde Sol Cirqa subieron fotos para demostrar que ya tenían todo armado para que se pueda llevar a cabo el espectáculo. Sin embargo quedó claro que el local no estaba habilitado por el personal de Leyes Especiales. "Teníamos todo listo", publicaron a través de las historias de Instagram.

Cabe destacar que en la noche del sábado estaba por tocar el grupo La Konga cuando se produjo la clausura del reconocido local Sol Cirqa, en el departamento Rivadavia. Todo ocurrió en el local de eventos ubicado en Calle Pellegrini entre Libertador e Ignacio de la Roza, en La Bebida que durante las últimas semanas presenta números artísticos de renombre tanto a nivel nacional como local.

El local había sido anteriormente clausurado cuando llegó a la provincia otra banda cordobesa como Q´ Lokura. Tal como aquella oportunidad, ambas clausuras fueron realizadas por el exceso de público, sumado a la falta de cumplimiento de protocolos.