El Defensor del Policía no actuará en casos de abuso policial

Luego de que un policía abatiera a un delincuente en La Bebida en circunstancias que la Justicia está investigando con su arma reglamentaria, el Secretario de Seguridad Carlos Munisaga hizo pública la intención de la dependencia que conduce de crear la figura del Defensor del Policía.

Se trata de un cargo sobre el cual todavía restan definiciones y no se sabe desde cuándo comenzará a ejercer. Este martes el

Secretario de Seguridad Carlos Munizaga destacó que deberá ser un abogado y se llamará a concurso para que el profesional que sea incorporado cumpla esa tarea.

Por otro lado se conformará una comisión integrada por la Plana Mayor Policial que será la que decida en que casos deberá actuar el letrado. "No va a ser en todos los casos, esta comisión decidirá cuando debe intervenir", dijo. "Son solo casos donde se haya llevado adelante la prestación del servicio dentro de las condiciones que ameriten defensa y no en casos de abuso", por ejemplo dijo Munizaga.

Cuando se define su asistencia e intervención el servicio del Defensor Policial "es gratuito", dijo el funcionario, no pasa como cualquier otra representación legal de un abogado particular. Será un cargo administrativo, no judicial.