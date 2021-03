Una mujer salvó a sus hijos de la tormenta y se quedaron con lo puesto

Tras la fuerte tormenta ocurrida durante la madrugada de este lunes en la provincia, numerosas familias se vieron afectadas. En este sentido, el departamento más perjudicado fue Pocito en donde adultos mayores y menores de edad quedaron en la calle. Tal es el caso de Karina que reside en calles Aberastain y 16 con sus dos hijos pequeños. "Necesito una respuesta, una solución", manifestó la damnificada.

Karina explicó su delicada situación a Canal 13: "La tormenta no me dio tiempo a nada. Saqué a los chicos como estaban, fue todo rapidísimo". "Me quedó todo atrapado bajo el agua, pero lo que recuperé prácticamente no sirve porque se mojó todo. Los chicos están sin ropa, se quedaron con lo puesto", detalló la joven madre. Karina ya había sido víctima del terremoto que afectó a San Juan en enero y ahora quedó en la calle.

"No tengo a dónde ir. Después del temblor me levanté un rancho con nylon pero ahora no me sirve nada. Me dijeron que en 15 días me iban a dar un módulo y ya pasó un mes", resaltó Karina con sus hijos a su lado. A su precaria situación se le suman problemas de salud: "Ayer me descompuse y vino una ambulancia. Supuestamente me picó un alacrán. Además me querían internar porque estaba deshidratada pero no puedo irme. Estoy con todo afuera y no puedo dejar a mis hijos solos".

Además, Karina agregó que sus hijos se quedaron sin ropa, no tienen comida ni agua. "Esta noche no tengo ni colchón para que mis hijos duerman, no tengo nada", finalizó. Pocito fue uno de los departamentos más afectados por las crecientes en San Juan. En Villa Aberastain, también cayó una importante cantidad de granizo. Las calles del centro pocitano se vieron anegadas por la abundante cantidad de agua.