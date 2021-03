Clases presenciales, el pedido de alumnos de los colegios preuniversitarios

Esta mañana se produjo un fuerte reclamo en las puertas del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. El mismo estuvo protagonizado por estudiantes de los tres colegios preuniversitarios, que estaban pidiendo por la vuelta de las clases presenciales. Los alumnos manifestaron que no entienden porque ellos deberían continuar con la virtualidad si las demás escuelas no lo hacen.

Para contar detalladamente en que se basa este reclamo el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Industrial, Noé Jerónimo, habló con el móvil de Canal 13. El joven manifestó que ellos lo que buscan es el regreso a la presencialidad, como sucede en la gran mayoría de escuelas de todo el país y de la provincia.

"Lo que estamos pidiendo es que las clases sean presenciales, como se esta dando en todas las escuelas del país y de la provincia. A nosotros eso se nos ha negado y nos han dicho que van a ser virtuales. Bimodal se podría decir, porque sólo vamos a tener las prácticas de taller las cuáles van a ser mínimas, no son suficientes para avanzar en la carrera", expresó Noé.

Además Jerónimo aseguró que se terminan enterando de las novedades por algunos docentes, ya que las autoridades de los colegios no les informan absolutamente nada. Para presentar el reclamo de manera formal los chicos redactaron una nota dirigida exclusivamente al rector de la UNSJ, Oscar Nasisi.

"Traemos una nota que va dirigida exclusivamente al rector. Todavía no sabemos si nos va a recibir hoy o no. Por ahora la idea es presentar la nota en la mesa de entrada y esperar por una respuesta. Hemos venido alumnos de los tres colegios preuniversitarios", declaró.

Sumado a esto Ariadna, alumna de séptimo año de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, contó las complicaciones que tuvieron el año pasado. La sanjuanina contó que si bien algunos docentes pudieron acomodarse a esta nueva normalidad, la mayoría no logró enseñar los temas de manera eficaz.

"Tuvimos un tiempo limitado, no pudimos terminar de ver los contenidos. Además de la falta de prácticas, sin laboratorio y sin talleres. Son contenidos que nos faltan y que nos gustaría aprender este año con una modalidad diferente. Nada esta confirmado, no nos han presentado ningún protocolo, no sabemos cuando vamos a empezar las clases. Es muy complicado. Necesitamos las prácticas, los talleres y terminar de ver todos los contenidos para validar nuestro título", sentenció Ariadna.