El doloroso desahogo de la mamá de Morena, la beba que murió por fibrosis quística

Luego de una larga lucha, murió Morena, la beba sanjuanina que padecía fibrosis quística. La pequeña tenía solo 3 años y pasó por momentos muy difíciles a raíz de su enfermedad.

Morena falleció el pasado domingo. Estuvo un año internada en el hospital Garrahan. Luego volvió a San Juan y permaneció en el hospital Rawson. sus últimos días los pasó en casa de su abuela con internación domiciliaria. Pero las últimas horas de la nena fueron complicadas. La llevaron nuevamente de urgencia al hospital Rawson donde debieron intubarla y le diagnosticaron infecciones en sus vías urinarias y respiratorias, según contó la mamá Mayra Heredia a Canal 13.

Tras la dolorosa noticia, recordó la larga lucha de su hija y agradeció a los profesionales que estuvieron a su lado. “Gracias a Dios, aunque solo fueron 14 días, Morena pudo tener una internación en la casa de mi mamá porque nunca pudimos llegar a su casa propia. A su quine Valle Pineda le agradezco por atenderla desde el principio. A Yanina a Laurita, Patricia”, dijo la mamá.

La mamá, recordó el sufrimiento de la nena y su familia. “A los 5 meses le diagnosticaron fibrosis quística. Tenía desnutrición grado 1. Me acusaron a mi supuestamente porque yo no la cuidaba. Me hicieron un oficio judicial que fue caratulado como que yo no tenía la capacidad de hacerme cargo de la salud de mi hija”, contó.

"A sus 9 meses se empezó a complicar porque la medicaron mal. Tenía 3 kilos y me la llevé al hospital Garrahan. Viajamos 12 horas en colectivo con mi hija prácticamente agonizando. Llegamos y a las 2 horas me la devolvieron y era otro bebé, estaba mucho mejor. Y ahí me dieron que la estaban tomando mal. Nunca se la cambiaron a la medicación. Estaba tomando la misma dosis desde los 9 meses y murió con 3 años. La doctora siempre me acusó a mi de que estaba haciendo las cosas mal", relató.

"En el hospital Rawson hay gente que se dedica a joderte la vida. Eso me hicieron a mi y perdieron tiempo con la salud de mi hija", sostuvo Heredia.

Frente a las acusaciones de los profesionales que asistieron a Morena, la mamá se defendió. “Yo aprendí a ‘sondarla’, usaba zona nasogástrica. Las chicas del Garrahan me enseñaron a quinesiarla y aspirarla. Algo que no es el deber de una madre. No en un niño fibroquístico por lo menos. Le pusieron una sonda en el estómago. Y supuestamente no tenía la capacidad para hacerme cargo de mi hija”, manifestó Mayra.

“Hubo especialistas para honrarlos y sé que Morena se los llevó con ella en su corazón. Así también hubo asistentes sociales, psicólogos, sociólogos que abandonaron a mi hija. Especialmente los médicos porque mi hija no tuvo nunca un tratamiento como corresponde”, comentó la mamá.

Por ultimo, Mayra dejó un mensaje a otros padres que atraviesan por situaciones similares con la salud de sus hijos. "No tengan miedo. Lo primero que hacen es amenazar de que van a denunciarte, que te van a quitar a tu hijo. A mi me trataron como si fuera una estúpida", comentó. "Luchen. Así se las pongan en contra, no les van a quitar los niños. No se queden con lo que les dicen. Busquen ayudas", añadió.

Por último, la mujer denunció que fueron abandonados por el Estado. "Nosotros estuvimos buscando un hogar para Morena pero nos dieron la espalda", finalizó.