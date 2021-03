L-Gante, desafiante tras ser detenido en San Juan: "Los voy a re escrachar" 

Luego del escándalo por su detención en San Juan, L-Gante salió a contar su versión sobre su detención en San Juan. A través de sus historias de Instagram relató cómo ocurrieron los hechos que terminaron con él y 4 amigos en el calabozo de la Comisaría 6º durante la noche del martes.

Aseguró que solo salió a firmar unos autógrafos y luego a dar una vuelta en el auto. Además, se mostró desafiante y amenazó con escrachar a los policías que realizaron el procedimiento.

"Fuimos a dar una vuelta en un BMW y los policías me tenían medio visto. Ocho Patrulleros cortaron el auto, nos bajaron a todos, nos buscaron problemas por cosas que nada que ver. Me querían chantar cualquier causa. Yo no tenía ni para fumar y supuestamente me levantaron porque no tenía barbijo ni DNI encima. Nada que ver", se quejó L-Gante.

Luego aseguró que tiene todo el momento filmado y amenazó con exponer a los uniformados que lo llevaron detenido a quienes se refirió con frases como: "Son unos giles bárbaros. Estaban contentos porque me tenían a mi como si se hubiesen tiroteado con alguien. Quieren fama nomás. Están regalados, los voy a re escrachar", entre otras.

"Me gustaría hacer famosos a un par de policías, un par de ortivas porque solo joden a los pibes que fueron a laburar. Mientras ellos estaban conmigo se llevaron dos bicis afuera del hotel", aseguró en sus videos.

La versión policial, indicó que Elián Ángel Valenzuela fue detenido por disturbios en la vía pública. “Hicieron un espamento para frenar a un cantante, ocho patrulleros, y se sentían contentos que me tenían a mi como si se hubieran tiroteado con alguien. Me agarraron sacándome fotos y comprando un fernet”, dijo el músico.

L-Gante estuvo detenido en la Comisaría 6º durante la madrugada del martes y luego se fue a la provincia de Mendoza para continuar con su gira de presentaciones.