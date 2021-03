Grynszpan sobre el conflicto en Pismanta: 'No vamos a desproteger a las familias'

Hace más de un año que el Hotel Termas de Pismanta no funciona normalmente. En el último tiempo fue alquilado a una minera que lo usaba para alojar a sus empleados mientras esperaban el resultado de sus PCR. Por estos cuestionables manejos hay un gran conflicto interno entre los integrantes de la cooperativa a cargo del establecimiento. Acerca de esto la ministra de Turismo y Cultura, mencionó que pase lo que pase no van a abandonar a las familias trabajadoras que se vean perjudicadas.

Claudia Grynszpan, ministra de Turismo y Cultura, mencionó que fueron unos tres hoteles los que fueron alquilados por empresas mineras. Estas corporaciones utilizaban sus habitaciones para alojar a los trabajadores que recién bajaban de la montaña. Estas personas eran hisopadas antes de regresar a sus casas y esperaban los resultados en lugares como Termas de Pismanta.

"No ha sido solamente en Termas. Algunas empresas mineras que necesitaban controlar a su personal cuando bajaban antes de llegar a la casa ante posibles contagios, bloquearon algunos hoteles entre ellos Pismanta, para que esas personas mientras esperaban el PCR estuvieran ahí. Han sido unos 3 hoteles", reveló la funcionaria.

Al igual que expresó el 10 de marzo en Compacto 13 el secretario de Turismo, Roberto Juárez, Grynszpan mencionó que hay serios incumplimientos con el contrato de concesión. El mismo fue otorgado hace más de 15 años y tiene vigencia hasta este presente 2021. Estas irregularidades tienen que ver con montos no pagados e inversiones no realizadas.

"Hace 15 años se ha dado esa concesión a la cooperativa, ha habido una serie de incumplimientos que se han ido trabajando. No se cumplía con el pago del canon. Dentro del plan de inversiones que debían hacer, se pospusieron, se repactaron y ese pacto nunca se cumplió. La situación de la concesión realmente desde el punto de vista legal esta complicada, no es una decisión del gobierno ni del Ministerio, es una cuestión de un no cumplimiento del contrato", aclaró.

Finalmente la funcionaria le llevó tranquilidad a los afectados por esta situación. La entrevistada mencionó que son conscientes de que hay alrededor de 20 familias que podrían perder definitivamente su fuente de trabajo. Para tratar de evitarlo desde el Ministerio están avanzando en la vía legal para que las personas que dedicaron su vida a Pismanta tengan alguna salida.

"Hay familias de Iglesia que trabajan allí y que han dedicado su vida a esa cooperativa. Creo que son más de 20 que trabajaban en el hotel. Desde el Ministerio vamos a atender esa situación, no vamos a desproteger esas familias, se van a hacer las cosas como corresponden. Quiero darle la tranquilidad a esas familias, estamos observando y vamos a buscar una salida para ellas. Vamos a cuidar la fuentes laborales", sentenció.