En San Juan no descartan un aumento de casos Covid 19 pese a la vacunación

En la mañana de este viernes, la jefa de Epidemiologia Mónica Jofré expresó que “probablemente" haya un aumento de casos de Covid 19 pese a la vacunación. En ese sentido manifestó que es necesario que la población debe extremar los cuidados, por más que algunos sectores de los sanjuaninos ya estén vacunados.

"Probablemente haya un aumento de casos, porque en otros países ha pasado", aseguró la funcionaria. Las palabras de Jofré tienen que ver con lo que se ha podido observar en otros países donde se dio una segunda ola de contagios, sobretodo en Europa, donde también surgieron nuevas cepas.

Por ese motivo la epidemióloga dijo que es necesario que no se dejen de respetar los protocolos de distanciamiento social. “Por más que estén vacunados, no hay que dejar de cuidarse. Hay que recordar que no todas las vacunas tienen un 100% de inmunidad. Entonces hay que seguirnos cuidando”, agregó.

Por último, Jofré se refirió al escándalo que surgió semanas atrás en el Ministerio de Salud de la Nación con aquellas personas que pudieron vacunarse de forma privilegiada. “La vacunación en San Juan ha tenido una campaña totalmente transparente y se está trabajando de buena forma. Hubo personas que se inscribieron en varios lugares y eso llevó a una demora pero se sigue avanzando de acuerdo al cronograma dispuesto", concluyó.