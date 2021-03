Los boliches piden volver al baile en modo burbuja

A casi un año de que se declarara el aislamiento obligatorio en todo el país por la pandemia, los boliches en San Juan continúan sin poder abrir como tales y tuvieron que reinventarse. Al respecto, el presidente de la Cámara de Discotecas de la provincia, Alberto Olivera, explicó a Canal 13 que le imploran al Gobierno que se apruebe un protocolo para que se pueda bailar al lado de la mesa, en burbujas.

"Estábamos acostumbrados a trabajar de una forma y nos hemos tenido que reconvertir, adaptarnos", manifestó Olivera. En este sentido agregó que pelean por una fecha para que se les apruebe el protocolo presentado. "Los salones de eventos están con ese tema también, están privados de bailar y además tener que sumarle el trabajo indirecto como el de fotografía, iluminación, catering", puntualizó Olivera.

En el protocolo presentado se detalla temas como ampliar el porcentaje de ocupación y poder bailar de forma burbuja. "Nadie aspira a volver al baile como era antes, necesitamos trabajar respetando los protocolos. Hay negocios que no se pudieron reinventar y no tuvieron ayuda", agregó el presidente. En este sentido Olivera manifestó que todavía no tuvieron respuestas por parte del Gobierno provincial.

"Si tenemos buen estatus sanitarios como en estos momentos, podemos volver. Hace rato que podemos, hay que ir viendo a ver qué pasa con esta modalidad nueva que hemos presentado", finalizó Olivera.