Los estudiantes preuniversitarios consiguieron el regreso a las aulas

Finalmente, el reclamo de los estudiantes preuniversitarios tuvo sus frutos. Los jóvenes reclamaban a las autoridades de las instituciones y de la UNSJ, la vuelta de las clases presenciales. Este viernes, los alumnos de las escuelas Industrial y de Comercio, al igual que los del Colegio Central señalaron que volverán a las aulas el 5 de abril, en la modalidad que ellos pretendían.

Uno de los miembros del Centro de Estudiantes de la Escuela Industrial, Gerónimo Noé, contó en entrevista con Compacto 13 que fueron atendidos por el Secretario Académico y este les manifestó que la próxima semana deberán reunirse con los directivos de los tres establecimientos educativos para que se les comunique el protocolo con que se llevarán a cabo las clases.

El joven contó que la propuesta anterior no los conformaba, ya que las prácticas de laboratorios y talleres no las iban a poder realizar con total normalidad. ‘Eran clases presenciales en forma mínima, no nos parecía’, expresó. ‘Todas ala autoridades nos dijeron que nuestro reclamo es justo, así que esperamos que la semana que viene se termine de concretar el regreso a las clases presenciales’, añadió.

Los alumnos de las tres instituciones preuniversitarias contaron que el año pasado las clases se tornaron difíciles para estudiantes y profesores. Los profesores no entendían las dudas y consultas de los alumnos, sumado a problemas de virtualidad y que no terminaron de ver los temas de los programas de muchas materias.

Otro de los aspectos complicados, y que pueden tener repercusión a futuro, es que los estudiantes no pudieron realizar prácticas. Cabe destacar, que para estos alumnos las clases de esta índole son totalmente necesarias, ya que sin la práctica, la teoría aprendida no puede ser aplicada y así el conocimiento no se completa.