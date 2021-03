¿Boca, River o empate? Personajes sanjuaninos juegan al prode del Superclásico

Este domingo, Boca y River jugaran una nueva edición del Superclásico con La Bombonera como escenario principal. El encuentro será correspondiente a la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional y en la provincia algunos personajes sanjuaninos se animaron a jugar al prode que les propuso Diario 13.

Pese a que ambos entrenadores aun no confirmaron los equipos, algunos personajes del deporte, de los medios, funcionarios e influencer se animaron a visualizar el partido que se jugará en la tarde del domingo, e incluso algunos arriesgaron el resultado.

Matías Giménez, delantero de San Martín

“Yo creo que por cómo vienen ambos equipos, va ser un partido muy trabado y duro. Los dos van a salir a buscar el resultado pero cuidando sus arcos. Me animaría a decir que van a salir 1-1”.

Cristian Bove, entrenador de Sportivo Desamparados

“Para mi cada clásico y más de la magnitud de un River-Boca son partidos aparte. Yo siempre digo que acá no hay favoritos, no importa quién viene peor o mejor porque son partidos distintos donde los jugadores suman un plus para poder jugarlo. Para mí son impredecibles pero me imagino un partido con algunas ventajas, ya que el torneo está recién comenzado y los equipos no están aceitados al 100%. Para mi va a ser un empate 2 a 2”.

Carlos Biasotti, arquero de Peñarol

"Creo que va a ser un partido, como todo clásico, es decir, muy parejo. Imagino un partido cerrado, no muy abierto. Boca viene de una goleada importante y de levantada. River ya hace tiempo que viene manteniendo una línea de juego muy alta. Como todo clásico, muy luchado. River tiene ventaja porque hace mucho viene jugando bien, pero creo que va a terminar en empate. Espero que hayan muchos goles"

Jorge Chica, secretario de Deportes

"Me parece que ambas defensas no están muy firmes y creo que eso va a incidir mucho en el partido. Adelante tienen muy buenos delanteros, por eso creo que van a terminar empatados en dos goles para cada equipo"

Tuti García, líder de la Oveja Negra

"Hace varios años que no sigo mucho a Boca, y eso que soy hincha. Me parece que se nota mucho el negocio porque ya no transmiten la misma pasión, por lo menos para los jugadores. Mientras nosotros nos agarramos a piñas, los jugadores se llenan de plata. Sí puedo decir que hace varios años que Boca la pasa mal contra River. Y si tengo que arriesgar un resultado, es empate o gana River".

Luciano García, periodista de Canal 8 San Juan

“Para mí el primer tiempo del partido va a ser muy aburrido porque los dos equipos no van a querer arriesgar mucho. En el segundo tiempo se va a poner más polémico y a los 70’ minutos Borré va a convertir el único gol que va a sepultar el resultado del partido. River tiene una manía de jugar un poco tranquilo los primeros tiempos, y después Gallardo les hace encender los motores en el segundo tiempo. Pero me imagino ese partido, muy ajustado”.

Pamela Pettazzi, influencer sanjuanina

“Imagino un partido súper complejo, esperado y competitivo. Para mí el partido lo va a ganar River sobre Boca por 3 a 2”.

Alejandro López, periodista de Telesol

“Para mí el partido va a ser un empate cerrado y aburrido. Creo que va a terminar 1 a 1”.

Tobías Martínez, piloto TC Mouras

“Para mí el partido va a terminar empatado 2 a 2, seguramente se van a cuidar mucho en el primer tiempo, pero después van a querer dar todo para llevarse el triunfo”.

Maribel Aguirre - ciclista

"Yo creo que el partido va a terminar empatado. Pero van a haber muchos goles, me imagino un 3 a 3 muy vibrante".

Las cartas están echadas, la mayoría de los consultados imaginan un empate en el Superclásico. Lo cierto es que ahora la pelota deberá rodar y habrá que observar si los equipos arriesgan un poco más para quedarse con el triunfo, en San Juan por ahora gana el empate.