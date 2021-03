'Egan': la Drag Queen sanjuanina que sueña a lo grande

El término "Drag Queen" comenzó a hacerse conocido en Argentina hace varios años atrás. La gran mayoría de referentes se encontraban en Buenos Aires y con el tiempo fueron incorporándose a prestigiosas obras de teatro. De a poco esta cultura comenzó a expandirse por todo el país. San Juan no fue la excepción por lo que varios exponentes empezaron a tomar relevancia. Uno de ellos es Raúl Páez, quien le da vida a "Egan Queen".

Raúl empezó a empaparse de este mundo desde que era muy joven. Los vestuarios llamaban su atención y lo dejaban con la boca abierta. Si bien lo veía como algo muy lejano tuvo la oportunidad de conocer a algunas de las primeras "Dragas" de San Juan. Poco a poco aprendió a maquillarse, a vestirse y lo sumó a su pasión por la danza.

"La primera vez que las vi me llamó la atención todo lo que tenían puesto. Luego tuve la oportunidad de conocer a las DRAGAS de San Juan. Hay muchos artistas en el mundo que son geniales y te dejan paralizados. Si debo tener un referente me inclino por el talento que hay en San Juan como Marcela Rouge, Drago Méndez, Nahir Carrión o Luxurios", recordó Páez.

Una vez que ya se sentía preparado para formar parte, sólo le faltaba uno de los pasos más importantes: elegir su nombre. Estuvo buscando por mucho tiempo hasta que se topó con "Egan". Se trata de un término gaélico escocés que hace referencia al Dios pagano llamado "Aodh", que significa fuego. Este nombre esta relacionado con personas que no se rinden y que siempre buscan oportunidades para llegar al éxito. De esta manera nació "Egan Queen".

Haciéndole honor a su seudónimo, el sanjuanino comenzó a dar sus primeros pasos para conseguir su meta. Sin embargo con el paso del tiempo se dio cuenta que en la provincia no hay muchos lugares para desarrollar este arte. A pesar del gran potencial que veía en la comunidad, no existía la chance de dedicarse a tiempo completo a esta actividad. No era para nada rentable.

Esto cambió un poco cuando apareció la disco "Rapsodia". Sus propietarios fueron pioneros en sumar Drag Queens a sus espectáculos. "La disco Rapsodia siempre fue pionera en poner en escena e insertar a la artista en lo laboral a través de shows y el 'Café Concert. Sin embargo no es muy común que surjan muchos eventos relacionados con un Drag", reveló Egan.

En su caso, al destacar por sus dotes en el baile, pudo acceder a algunos trabajos importantes. Por ejemplo participó de la presentación en vivo de la canción "Cachorrita" del grupo "La Oveja Negra y los García". Si bien no pudo llevarse a cabo la idea principal que era realizar un videoclip, él lo recuerda con mucho cariño.

"Me convocaron para realizar un video de una canción que la banda tenia llamada 'Cachorrita' que por falta de presupuesto no se pudo realizar. Pero el entusiasmo era tan grande que ellos presentaron esa canción en uno de sus recitales y fui convocado para hacer una intervención en vivo. Como experiencia fue fantástica", rememoró.

No obstante seguía siendo un trabajo aislado, algo que no iba a repetirse en el largo plazo. Sin embargo en el mes de marzo del presente año 2021 algo inédito sucedió en San Juan. Desde el Gobierno Provincial propiciaron el dictado de distintos talleres de verano bajo el nombre de "Experiencia Bardo". Entre ellos se encontraba por primera vez, un curso centrado en la Cultura Drag.

A nivel inscripciones fue un rotundo éxito. Incluso se tuvo que hacer una selección ya que había un cupo limitado por temas de protocolo por Covid 19. El mismo se dictó en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, donde se les enseñó a los voluntarios todo lo necesario para formar parte de este mundo.

Para ser una de las referentes y docentes de este taller los organizadores convocaron a Egan Queen junto a otras colegas. "El taller surgió por la necesidad de visibilizar el arte Drag Queen. Ellos respondieron de maravilla, cada uno tomó los consejos que les pude brindar desde mi área (manejo de plataformas y actitud escénica). Así también como lo hicieron mis compañeras con el maquillaje y armado de vestuario", expresó.

Este novedoso e inédito curso culminó este domingo con un desfile encabezado por todos los participantes. Sin dudas fue una iniciativa que sentó un precedente en la provincia y que llena de esperanzas tanto a Raúl como a sus compañeras de que la cultura Drag haya llegado para quedarse. Paéz incluso llegó a soñar con la creación de un teatro de revista al estilo bonaerense.

"La satisfacción es sacar del anonimato este arte y confiar en que es un mundo lleno talento, magia, brillo y plataformas. Me encantaría que San juan tenga una revista como la hay en Buenos Aires o en cualquier parte del mundo. Eso sería genial. Hacer teatro de revista. Me gusta que el gobierno de la provincia apueste a generar nuevas formaciones", reflexionó emocionado.