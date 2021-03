"El Toly", un fotógrafo enamorado de su tierra natal

En Sarmiento es conocido por todos como Toly, el fotógrafo que plasma los momentos más importantes de algunas familias y también la historia del departamento. Con la lente de su cámara dejó inmortalizados cientos de postales que marcaron a la población.

Si bien una pequeña porción de su infancia vivió en Capital de San Juan, siempre su vida estuvo en el sur de la provincia. Allí fue donde conformó su familia y reside en la actualidad. Se trata de Pedro Luis Espinoza, o “Toly” como lo conocen todos en Media Agua, quien charló con Diario 13 para dar a conocer sobre su historia. También habló de sus proyectos, que siempre tienen a su querido lugar de nacimiento como foco puntual.

Su vida en el ambiente audiovisual inició por el 2009 con un proyecto de filmaciones con egresado. “En ese tiempo no hacía fotografía y tenía que pedirles a los fotógrafos que me pasaran fotos para armar videos” manifestó el hombre de 48 años. Pero esto fue hasta que logró comprar una cámara, aunque no conocía como podría usarla en modo manual.

Si bien comenzó como un pasatiempo, de a poco se fue convirtiendo en una profesión en la que podía manifestar un arte. Sobre esto remarcó que: “yo siempre digo que lo que a uno le gusta hacer, no se le denominaría trabajo si no hacer lo que a uno le gusta”.

Este paso no llevó a que el sarmientino bajara los brazos. Al contrario, inició cursos para poder dar un buen servicio a sus clientes. “Comencé mis primeros cursos con Sebastián de la Colina, sus charlas y prácticas fueron metiéndose más en esta pasión y sin darme cuenta me volvía más observador de las cosas” detalló el artista de la imagen.

Según comentó, todo le comenzaba a llamar la atención ya sea el cielo, los paisajes, un rostro o una sonrisa. Eran cosas que antes pasaban por desapercibidas para el ojo común pero el objetivo de la cámara era lo que lo ayudaba a captar esos fragmentos.

Su primera salida con la cámara fue en operativos de Salud, ya que diariamente trabaja en el nosocomio departamental. “Retrataba todo lo que hacían los médicos y no porque me lo pidieran, lo hacía de hobbie” señaló sobre la ocasión. Estas imágenes luego servían para dar a conocer el trabajo realizado.

Cuando se le consultó sobre los objetos u hechos que mostraba en sus fotografías, él puntualizó que sus imágenes “muestran nuestros lugares del Departamento”. Al mismo tiempo no dudó en decir que todas le gustan, porque se puede ver cosas diferentes dependiendo de la interpretación de quien las observa. Ante ello, afirmó “cada fotografía tiene una historia que contar y mientras más vas aprendiendo de lo retratado más te va gustando lo que estas observando”.

Con sus imágenes, “Toly” se comenzó a hacer conocido en redes sociales, concretamente en su perfil de Facebook sobre la historia de Sarmiento. Sucede que él asegura que el departamento “guarda una historia riquísima en cultura y sentía que poco yo sabía del pasado y esto me llevo a buscar, leer e interiorizarme de nuestros lugares”. Su curiosidad fue el cimiento para dar lugar a la escritura autodidactica e histórica. La misma está basada en relatos de abuelos del lugar e investigación de archivos.

En cuanto al contenido que publica, argumentó que siempre está pensado en Sarmiento y su gente. Ante esto expresó que: “sólo observó algún lugar y me preguntó ¿Cómo había sido en su momento de esplendor? y eso me lleva a buscar información”. Esta actividad de búsqueda no la genera solo ya que lo hace acompañado de uno de sus hijos, con quien comparten la misma pasión por lo audiovisual y el pasado.

Entre las postales que captó con su cámara se puede destacar la inundación que afecto a Media Agua en el 2013, asistencia a damnificados por el terremoto del pasado 18 de enero, retrató a Omar un querido sarmientino que falleció hace unos años. También logró sintetizar en imágenes la campaña de vacunación a adultos mayores en Media Agua. Otro de los hitos que fotografió los más bellos paisajes de Pedernal.

Las redes sociales son el espacio donde explayan los resultados. Allí la gente agradece o añade detalles a través de los comentarios. Algo que le gusta bastante ya que siente que en conjunto construyen un conocimiento sobre la historia que los une como pobladores.

“Admiro mucho a las personas mayores y los respeto ya que en ellos está toda nuestra historia” señaló Toly. Esto se debe a que son su principal fuente informativa para armar contenido. En tanto, sus proyectos son muchos y la fotografía está en la cima de ellos. Toly comentó que tratará de incorporar nuevas maquinarias y brindar sus conocimientos a otros.