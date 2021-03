Pese a seguir de gira, L-Gante volvió a disparar contra la Policía de San Juan

En plena gira por Mendoza, Elian Valenzuela, más conocido como el líder de L-Gante utilizó su cuenta de Instagram para atacar nuevamente a los policías que lo detuvieron en Rawson la semana anterior. “Se acuerdan que yo les dije? Y los policías haciéndose los detectives porque me agarraron a mí. Cuakkkkk”, escribió en una historia compartida en su red social.

Al parecer el joven cantante quedó un poco resentido con los agentes policiales que lo aprehendieron por supuestos disturbios en la vía pública. Cabe destacar que Valenzuela había asegurado a través de sus redes que solo salió a firmar unos autógrafos y luego a dar una vuelta en el auto.

Valenzuela subió una historia donde añadió una captura de una nota compartida en las redes sociales por Tiempo de San Juan. La noticia habla del video que apareció en la tarde del sábado de un robo que se había dado en las inmediaciones del departamento Rawson cuando él se encontraba detenido.

El líder de L-Gante había dicho que tenía filmado el momento en el que lo detuvieron y había amenazado con exponer a los uniformados que lo aprehendieron. "Son unos giles bárbaros. Estaban contentos porque me tenían a mí como si se hubiesen tiroteado con alguien. Quieren fama nomás. Están regalados, los voy a re escrachar", aseveró.

"Me gustaría hacer famosos a un par de policías, un par de ortivas porque solo joden a los pibes que fueron a laburar. Mientras ellos estaban conmigo se llevaron dos bicis afuera del hotel", agregó días atrás en sus videos.

Además, se mostró desafiante y amenazó con escrachar a los policías que realizaron el procedimiento. "Fuimos a dar una vuelta en un BMW y los policías me tenían medio visto. Ocho Patrulleros cortaron el auto, nos bajaron a todos, nos buscaron problemas por cosas que nada que ver. Me querían chantar cualquier causa. Yo no tenía ni para fumar y supuestamente me levantaron porque no tenía barbijo ni DNI encima. Nada que ver", se quejó L-Gante.

Lo cierto es que el joven cantante no se olvida de lo que le tocó pasar en la provincia, pese a que sigue realizando su gira por la provincia de Mendoza. De hecho en las historias que compartió, puede verse como salen por algunos barrios a compartir su música con sus fanáticos.

En las imágenes compartidas por el joven cantante, se puede observar como los fanáticos mendocinos disfrutan su música en los barrios sin respetar cualquier tipo de protocolo. Es que en los videos no se ve algún tipo de distanciamiento, ni barbijos de por medio, cabe destacar que también se encuentra haciendo sus shows en boliches de la vecina provincia.