Llanto desgarrador: viven en la precariedad y la lluvia los dejó en la calle

La tormenta que se dio en la provincia de San Juan durante la jornada del lunes hizo mucho daño en algunos departamentos, incluso algunos se vieron más afectados como Pocito y Ullum. En ese sentido, los asentamientos 25 de mayo y Villa Ibañez fueron seriamente afectados, ya que se trata de familias que viven en la precariedad y la lluvia los dejó en la calle.

Una de las víctimas afectadas por el temporal es Mel Lavedia, una mujer que es madre soltera de dos criaturas de 10 y 3 años. Ella se encuentra evacuada en el CIC del departamento, ya que la tormenta le hizo perder parte de la vivienda que tiene en el asentamiento 25 de Mayo, que está ubicado por calle Hermógenes Ruiz, enfrente de calle Las Moras.

"En el asentamiento 25 de Mayo no vivimos en condiciones dignas. Han dicho que es un barrio, pero no lo es, es un asentamiento donde vivimos más de 20 familias en condiciones que no son para nada dignas. A mí se me entró el agua por el costado de la casa por una creciente que bajó por la calle Hermógenes Ruiz, hemos sufrido con el desborde del canal y no nos han dado soluciones", relató al borde del llanto.

Asimismo la mujer se quejó del intendente Leopoldo Soler, porque no se ha hecho presente en el CIC luego de que las familias sean evacuadas de los asentamientos. "Vino Ariel Noriega que trabaja como secretario en Acción Social. Nos traen desayunos pero a mí no me hace falta comida, me hace falta una vivienda digna donde pueda criar a mis hijos. Es la tercera vez que se nos entra el agua por las crecientes, mis hijos han estado y están enfermos. Necesito una vivienda digna", aseguró llorando.

Además la mujer manifestó que su economía depende de su trabajo porque tiene su emprendimiento de venta de empanadas y pollo. "No me alcanza el dinero suficiente para llevar adelante una casa. Necesito una solución urgente, nuestras casas son muy precarias. El que tiene una mejor situación económica, puede mejorar su casa con material", agregó.

Por otro lado la madre de las dos criaturas dijo que pudo sacar todos los muebles de su casa para no sufrir tantas pérdidas. "Llamé a los bomberos de Capital para poder trasladar todo y los bomberos voluntarios del departamento junto a la gente del municipio nos trasladaron los muebles. Yo no quiero volver a mi casa porque está inhabitable, además del agua que se acumuló, colapsaron las cloacas", comentó.

Según las imágenes que pudo tomar el móvil de Canal 13, dentro del CIC hay 6 familias evacuadas y más de 100 personas afectadas tras el temporal. En ese sentido, otra de las que tomó la palabra al borde de un llanto desgarrador fue Milka Aballay, quien dijo que vive con sus 6 hijos, su marido y la nuera en la Villa Ibañez del departamento.

"No es la primera vez que sufro con las lluvias y encima no puedo mandar a mis hijos a la escuela. Los palos rollizos de nuestra casa se han mojado todos y se han desprendido. No quiero volver a mi casa, tengo miedo por mis hijos, se nos mojaron todos los colchones", aseveró.

Por último, otra de las mujeres afectadas es una mujer identificada como Argentina Trigo, quien contó que en su casa está todo mojado y que desde antenoche estaban esperando ser trasladados. "Los chicos durmieron en un colchón chico y nosotras en las sillas porque no tenemos las comodidades suficientes. Las casas se nos están por caer, al igual que los techos. Necesitamos que el intendente nos de una vivienda digna, nosotros podemos pagarlas", concluyó.