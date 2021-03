Tristeza e incertidumbre: el testimonio de los que perdieron todo por la lluvia

Este martes, el móvil de Canal 13 visitó el centro de evacuados de Rivadavia, ubicado en el Club Sportivo Juan B. Del Bono, donde pasaron la noche unas 33 familias de asentamientos afectados por las lluvias. 'Hasta última hora de anoche ingresaron 115 personas, de las cuales 84 son niños y el resto adultos en su mayoría mujeres', detalló la encargada del Área Social de Rivadavia, Carolina Correa.

En este sentido, destacó que se les dio un desayuno y se hizo un ropero comunitario para entregarles vestimenta y calzados debido a que perdieron la ropa o aún está mojada. 'Las trabajadoras sociales están con las familias para analizar cómo será la salida de la evacuación, mientras que las psicólogas están trabajando en la contención debido a que el estado de ánimo es triste', agregó Correa.

Testimonio de evacuados ante Canal 13:

Noemí del asentamiento La Paz

A mi casa le entró mucha agua así que perdí las cosas y nos trajeron acá. La lluvia de la vez pasada nos había hecho que tengamos que sacar las cosas pero esta fue devastadora. Hay que seguir adelante, tengo tres hijos menores así que debo estar tranquila con ellos y tener fe, todo sea por ellos. Pude rescatar un poco de ropa y un colchón, no mucho más. De a poco volveremos a salir adelante.

Martín Oliva de villa San Justo de La Bebida

Pasamos la noche acá y tengo que volver a mi casa esta tarde a arreglar el techo que se me ha llovido, es lo que más me hace falta, al igual que un tubo de gas que no tengo porque hacemos fuego con leña. Mi señora está en mi casa con mi hija mayor, que está embarazada de 5 meses. El esposo trabaja en la uva. Tengo otras dos hijas de 13 y 10 años y un varón de 12. La idea es volver a casa porque ahí vivió mi abuela y mi mamá. Nos hemos criado ahí desde chiquitos así que me da cosa dejarla para irme a otro lado, son 47 años ahí, toda mi vida.

Mujer del asentamiento Evita

Nos trasladaron acá esperando que nos digan si podemos volver a nuestras casas a limpiarlas y sacar lo que no sirva. Desde ayer que no vuelvo. Mi casa está intacta pero entró la creciente y está llena de agua. Espero que hayan sacado el agua, todavía no sé qué me quedó en condiciones. Mi marido se quedó cuidando porque lo poco que tenemos se lo pueden llevar. Esperemos que lleguen nuevas noticias para volver sino nos quedaremos acá hasta que el asentamiento esté en condiciones.