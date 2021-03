Crudo relato de la mamá de la chica que habría sido acosada en ANSES

Pasado el mediodía de este jueves se dio a conocer la noticia de que una adolescente habría sido acosada por un empleado de la UDAI Rawson de ANSES. Tras esta denuncia que salió a la luz, Mónica Ochoa, madre de la damnificada dialogó con Diario 13 y contó lo que vivió su hija.

“Mi hija tiene 18 años y fue por primera vez sola a ANSES para presentar unos formularios de un trámite correspondiente al PROGRESAR. En el momento que le tocó su turno, la atendió un hombre identificado como L.P (se reserva el nombre debido a que se está investigando su accionar), todo estaba bien hasta que le tomó los datos a mi hija”, aseguró Ochoa.

A continuación el hombre comenzó a hacerle preguntas donde le consultó si estaba en el último año, sumado a que quería estudiar. “Mi hija contestó como persona educada, pero de repente este hombre le dijo que el sistema se había caído. Luego le comentó que si no llegaba el sistema y si mi hija necesitaba conocer que el tramite había sido bien recepcionado, podían tomarse un café el jueves o viernes en la noche”, agregó.

Seguidamente manifestó que la adolescente comenzó a sentirse incomoda con la actitud que tuvo el trabajador de ANSES. Ante esto, la chica comenzó a llamar y mandarle mensajes a su madre pero no lograba comunicarse, ya que la mujer se encontraba en su horario de trabajo.

“Mi hija le consulto a L.P. si se podía retirar y este hombre le volvió a insistir para salir en los próximos días”, amplió. Ante esta situación la adolescente no le contestó y decidió llamarle por teléfono a la hermana de Mónica Ochoa, su tía.

Acto seguido una compañera de trabajo de L.P. le dijo que si no podía ingresar al sistema, que le diga a la joven adolescente que se retire. “Ella no tiene apuro en irse, ¿quedamos o no?”, respondió el hombre mirando a la piba de 18 años.

Tras esto, la adolescente decidió retirarse de la UDAI de Rawson sin poder conocer si pudo ingresar o no los papeles en el sistema. “Salió sintiéndose mal, yo le llamé y estaba llorando porque era la primera vez que había salido sola a hacer este tipo de trámites y se sintió acosada por el empleado de ANSES”, aseveró.

Posteriormente, a la piba le ingresó una llamada de un número privado que decidió contestar y del otro lado de la línea estaba el supuesto empleado acosador. “Este hombre sacó el número y el correo de los papeles que presentó mi hija. ‘Mirá, quiero hablar con vos por tu trámite’, fue lo que le dijo. Mi hija le dijo que lo que le tenga que comentar, se lo diga por correo y decidió cortar la llamada”, explicó su madre.

Finalmente la adolescente fue acompañada por su tía a la Comisaría N°24, donde radicó la denuncia por la actitud de este empleado. Además en ANSES se labró un acta para investigar el accionar de este trabajador. “También hice la denuncia de lo que pasó a través de las redes sociales. Así como este hombre acoso a mi hija, le puede pasar a cualquiera. A través de la publicación que hice en Facebook pude saber que hay otras chicas que pasaron por lo mismo pero no se animaron a denunciarlo”, concluyó.

Cabe destacar que el titular de la UDAI, Raúl Romero confirmó la investigación ante los micrófonos de radio Sarmiento. “Se abrió una investigación administrativa para comprobar si cabe una sanción o no para el este empleado que lleva muchos años trabajando en el lugar y no había tenido algún tipo antecedente similar”, afirmó. En ese sentido aseveró que el empleado denunciado realizará un descargo por escrito dando cuenta de su versión.

Este fue el posteo que realizó la madre de la adolescente en su cuenta de Facebook: