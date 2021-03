El Wey Zapata volvió al triunfo y sigue derribando barreras

"El domingo pasado estuve corriendo en Chubut como piloto invitado y me pude quedar con la victoria, estoy súper contento", expresó el Wey Zapata, el motociclista que sigue derribando barreras a cuatro meses del accidente de tránsito que le hizo perder uno de sus brazos. Es que el sanjuanino demuestra su ejemplo de superación arriba de la moto al ser uno de los 5 o 6 pilotos que corre con solo un brazo en todo el mundo y el único que lo hace a nivel competitivo.

Aún así, el Wey comentó que el cree que tiene mucho más para dar, ya que todos los días sigue trabajando para estar cada día mejor arriba de la moto. Al ser consultado sobre el objetivo que se plantea después de haber ganado su primer carrera, el joven piloto de 23 años dijo "nunca pensé que iba a ganar una carrera tan pronto después del accidente. Siempre mi mentalidad fue la de disfrutar el momento y divertirme arriba de la moto desde chico. Por ahora no me planteo objetivos, trato de disfrutar todo lo que voy viviendo".

"Si puedo seguir mejorando en lo competitivo carrera tras carrera, quizás piense en competir en algún campeonato. Pero soy consciente de que estoy lejos de lo que era el nivel mío, hoy estoy a 7 o 10 segundos de lo que era mi nivel. Pero al tener una sola mano, sumado a que han pasado solo 4 meses del accidente, es un gran avance que puedo mejorarlo en el resto del año", agregó.

Asimismo el motociclista manifestó que es muy feliz con lo que le toca vivir día a día en las carreras y la vida. "Obviamente que tengo mis días malos, con caídas. Soy un ser humano, pero disfruto cada día como si fuera el último", amplió.

Respecto a las impactantes maniobras que se pudieron observar en las carreras que compitió a través de su cuenta de Instagram, el Wey contó que se enteró que una maniobra en la que parece como si planeara la moto con una sola mano sorprendió a la gente de Estados Unidos, el país donde el deporte es de los más populares. "Dicen que es algo imposible, debe ser muy impactante para el mundo que yo compita con un brazo", dijo.

Además se refirió a lo que piensa sobre los riesgos y miedos que existen al conducir con una sola mano. "El miedo y el riesgo siempre están, a veces pienso cuando me toca hacer alguna maniobra muy al límite. Pienso que si me llego a tocar con otro piloto o a equivocarme y la puedo pasar mal, pero hay un trabajo detrás de todo eso. Confió en lo que hago y soy consciente del riego que siempre está, puede pasar en cualquier situación", aseguró.

Por último contó que hace poco viajó a la ciudad de Buenos Aires, donde pudo conocer La Bombonera, la cancha de Boca, club del cual es hincha y que lo va a sponsorear. "Fue una linda experiencia porque no conocía la cancha. Además es un orgullo que el club que tanto me apasiona desde chico me va a apoyar después de haber conocido mi historia", concluyó.