La Federación Gaucha prudente sobre una futura vuelta a las actividades

Este miércoles, el presidente de la Federación Gaucha, Sergio Gonzáles, aseguró en Compacto 13 que son prudentes a la hora de hablar de una posible vuelta a sus actividades y que acataran todo lo que el Comité Covid les indique.

A estas declaraciones, hay que sumarle la confirmación de la suspensión de la Cabalgata a la Difunta Correa que en este año estaba prevista para entre el 26 a 29 de marzo. La famosa actividad gaucha correrá la misma suerte que la Fiesta del Sol y la Vuelta a San Juan, para cuidar el estatus sanitario de la provincia.

Gonzales expresó que les parece prudente el 'quedarse quietos por un tiempo', respetando los protocolos y que no tienen apuros en presentar ningún tipo de protocolos para una posible vuelta a las actividades, dado en los festivales que ellos realizaban tenían una duración de hasta 9 horas, y concurrían hasta 600 personas todos los domingos. En este sentido, el presidente remarcó el riesgo de contagios que existe en estos casos donde se daría aglomeración de personas.

Asimismo, el gaucho señaló que, en La Rioja, donde se habilitaron festivales, después se dieron una gran cantidad de contagios. También contó que en provincias como Córdoba y Santa Fé ya volvieron a realizar actividades gauchas con sus respectivos protocolos.

González indicó que a pesar de que la situación económica sea delicada y difícil para muchos miembros de la Federación, que viven de los festivales, ellos cuentan con un gran número de niños y personas de riesgo a las cuales no quieren exponer a posibles contagios de coronavirus.

Por último, el Presidente de la Federación Gaucha sanjuanina sostuvo que ellos se deben al público y que hacer un festival gaucho, y que no haya público no les hace gracia. También indicó que armar un protocolo para una cierta cantidad reducida de personas les parece discriminatorio, y por ende es otra razón por lo cual no tienen apuro en volver a las actividades.