Removieron al empleado de ANSES que habría acosado a una adolescente

En la mañana de este jueves, el titular de la UDAI Rawson de ANSES manifestó que se ha decidido remover de sus funciones al empleado que habría acosado a una adolescente el pasado día martes. "Por el momento se ha dispuesto un cambio de tareas evitando la continuidad en contacto con el público", aseguró Raúl Romero.

Asimismo, el funcionario comentó que ahora se debe esperar que el área de recursos humanos se expida sobre lo sucedido en la repartición. "En concreto podemos transmitir que el día 16 una beneficiaria manifestó haber recibido algún tipo de invitación e insinuación por parte de uno de los empleados de la repartición", explicó.

Ante esta situación, la joven beneficiaria solicitó generar el reclamo administrativo pertinente. Por lo que desde la gerencia de ANSES se dispuso el espacio para que se pudiera formalizar el reclamo y así activar los protocolos necesarios.

"Esto demanda que rápidamente elevemos las actuaciones para poder generar la manera y el procedimiento necesario que se debe seguir a partir de una denuncia contra un empleado. Posteriormente a esta denuncia, el empleado ha realizado su descargo pertinente y las actuaciones están siendo evaluadas por el área técnica de Recursos Humanos", agregó el titular del ente.

De esta manera, durante los próximos días se podrá tener una definición al respecto en función de la denuncia hecha por la persona beneficiaria y descargo posterior sobre los hechos por el trabajador de la dependencia. "La denuncia de acoso ha sido solo verbal, el empleado habría insinuado concretar una cita para los próximos días. La denunciante se manifestado dolida y abordada por una situación que no esperaba", afirmó Romero.

Además manifestó estar en conocimiento de la denuncia policial radicada en la Comisaría N°24 que realizó la familia de la adolescente que habría sido acosada por el empleado. "Lógicamente el acta que se abrió y esta denuncia tienen un camino en paralelo. Pero en dialogo con la familia les manifestamos que estaban en libertad de hacerlo", amplió.

En cuanto a la conducta del trabajador denunciado, el titular de la UDAI aseveró que antes no había tenido denuncias similares, ya que lleva más de 15 años trabajando en el organismo. "No tiene en su legajo este tipo de inconvenientes que hagan pensar que sea una situación reiterada. Pero entendemos que lo importante es dilucidar la verdad y por otro lado queremos llevar tranquilidad de que en la institución no avalamos ese tipo de situaciones", concluyó.