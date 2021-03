Estafadores trataron de robar datos personales de concursantes de un sorteo

Una distribuidora sanjuanina alertó a sus seguidores de Instagram, de que alguien había creado una cuenta falsa con el nombre de la empresa, y estaba intentando contactarse con ellos. Aprovechándose de un sorteo, el cual este viernes entregó el valor de 10 mil pesos en mercadería, los cibernautas mandaron mensajes privados a muchas personas anunciándoles que habían ganado, y a su vez les pidieron datos personales.

Muchos de los seguidores de la cuenta de la empresa ‘La Cumbre’ quedaron desconcertados este viernes, al recibir un mensaje algo extraño. Si bien sabían que la distribuidora, cuando realiza esta clase de sorteos, anuncia el ganador a través de sus historias y no de mensajes privados, la esperanza y necesidad de haber salido ganadores los confundió. Además, en el texto del mensaje, la cuenta les pedía datos personales, requisitos que anteriormente no habían sido especificado en las bases del sorteo. ‘Para todos los que preguntan, todavía no hacemos s el sorteo’, debieron salir a aclarar los dueños de la empresa por medio de historias de la popular red social.

Luego, en otras historias de la única cuenta oficial, La Cumbre alertó a sus seguidores que al parecer les habían hacheado la cuenta y que desde otra falsa estaban mandando mensajes falsos de ganadores. Los comerciantes salieron a aclarar que a las 18 horas realizarían el sorteo y lo publicaría como siempre, a través de sus historias.

El dato preocupante, es que, al parecer, el o los que trucaharon la cuenta, serían estafadores, ya que, en el mismo mensaje falso de ganadores, les pedían datos personales. Desde la distribuidora pidieron denunciar el perfil falso.