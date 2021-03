Ley Lara: ¿cuánto cuesta colocarle un chip a un perro?

Desde el pasado jueves 18 de marzo entró en vigencia el Registro de Perros Potencialmente Peligroso. El mismo proviene de la ya sancionada Ley Lara (2190). Como parte de ello los dueños de dichos animales deberán acudir a una veterinaria a que le coloquen un microchip a la criatura. Para ello se deben desembolsar unos 6.000 pesos.

La doctora sanjuanina María Inés Herrera, veterinaria, contó cuáles son los costos que hay que afrontar para "microchipear" un perro. La profesional expresó que no sólo se trata de la colocación, si no que también se debe realizar una consulta previa para ver si el animal esta en buen estado. Además se debe aprovechar esa situación para inmunizarlo contra la rabia.

"Se había estado hablando de 3500 pesos la colocación del microchip. Ya la vacunación contra la rabia depende de cada veterinaria pero ronda entre los 850 y 1000 pesos. Además de la consulta veterinaria que también depende de cada uno, para poder revisarlo antes de colocar el microchip. Rondaría los 6000 pesos", expresó.

Cabe destacar que en la gran mayoría de casos este procedimiento se debe realizar una sola vez en la vida. Si bien se han detectado casos donde el microchip se mueve de lugar y debe volver a colocarse, no es un problema que se produzca siempre.

Refiriéndose más a la colocación, Herrera destacó que es un proceso que no representa un sufrimiento para el animal. Se coloca una inyección en el cuello del can, en la parte donde hay más musculatura. Esto no le provoca mucho dolor y ni siquiera suele generar sangrado.

"Es una forma de identificar el animal para que pueda ser registrado por Medio Ambiente. Es como una inyección que se coloca en el cuello en la parte que tiene más musculatura. Va a llevar un número que se correlaciona con planillas que la Secretaría de Medio Ambiente le va a proveer a los veterinarios por triplicado. Se va a llevar dos el propietario, uno para que le quede constancia, otra para registrarlo en Medio Ambiente y otro le queda el veterinario", expresó la veterinaria.