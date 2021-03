Escrachan a una estación de servicio por maltrato animal

Un perrito callejero, llamado Juancito, que estaba bajo tratamiento por moquillo fue abandonado por el dueño y un empleado de la estación de servicio Shell, en Chimbas. Según denunciaron Hogar Tránsito Felipe y otros rescatistas, el can pasaba sus días en el lugar ubicado sobre calles Mendoza y Saavedra. Aparentemente cuando fueron a buscar al can la semana pasado ya no estaba por ningún lado.

"El dueño y el empleado supuestamente lo llevaron a una finca sobre calles Rodríguez y Necochea. Fuimos y no está, lo buscamos y no aparece", explicaron los rescatistas en sus redes sociales. Además agregaron que el encargado de la estación de servicio evade hablar con ellos sobre Juancito. "¿Dónde lo llevaron? No va a sobrevivir solo", se lamentaron desde el refugio.

El cuadro de salud de Juancito es complicado: tiene moquillo con cuadro neurológico, caminaba y se caía, comía poco. Es por este motivo que están desesperados por encontrarlo y seguir con su tratamiento. Los rescatistas le piden ayuda a los vecinos de la zona a encontrarlo.