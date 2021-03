Vialidad Nacional trabaja a destajo en los daños provocados en la ruta a Jáchal

El Noveno Distrito de Vialidad Nacional informó en la noche del martes sobre los trabajos que realiza en la Ruta Nacional N° 40 entre San Juan Capital y Jáchal para normalizar el tránsito luego de las intensas lluvias de estas últimas horas. La repartición aseguró en un comunicado que "debido a las intensas precipitaciones que afectan a la provincia desde el domingo, la transitabilidad de la RN 40 hacia Jáchal se encuentra comprometida, ya que se han producido desbordes por las crecidas en diversos sectores".

"El agua avanzó sobre la zona de camino y la calzada, provocando erosiones, descalce de banquinas y abundante material de arrastre".

"El personal de Vialidad Nacional viene realizando un enorme esfuerzo para mantener la transitabilidad y la circulación no se vio interrumpida en ningún momento. Se establecieron tres campamentos móviles, entre Matagusanos y Tucunuco, con personal y máquinas que han estado prestando servicio en forma permanente según las necesidades.

No obstante, las condiciones actuales del terreno y la persistencia del mal tiempo no permiten el ingreso de las máquinas en algunos sectores, por lo que se ralentiza el trabajo.



Hasta el momento, la ruta sigue transitable con extrema precaución. Pero se recomienda a la población evitar viajar en lo posible, no transitar de noche y circular a muy baja velocidad.

Asimismo, se solicita colaboración y paciencia para esperar en el momento en que los equipos viales trabajen sobre la calzada o banquina.

Fuente Vialidad Nacional