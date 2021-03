Llamativa protesta de trabajadores golondrinas explotados en Sarmiento

Por la tarde de este sábado un nutrido grupo de trabajadores rurales golondrinas cortaron la Ruta 40 a la altura de calle Carpino en Sarmiento. Los manifestantes pidieron volver al trabajo luego de la denuncia de trata y explotación que estalló la semana pasada. En el lugar hubo un encendido reclamo con quema de ramas, incidentes con la policía y los automovilistas que intentaban circular por la zona.

La mayoría de los manifestantes son oriundos de provincias del norte como Jujuy, Salta y Tucumán, de donde un cuadrillero los trajo para trabajar en el campo en condiciones infrahumanas. Sin embargo, estas personas defendieron al cuadrillero Domingo Rodríguez señalado como responsable de captar a personas para explotarlas laboralmente en Sarmiento. En algunos carteles se podía leer algunas frases como: "Basta de calumnias. Gracias empresa RAMFER y Domingo Rodríguez".

La semana pasada, el delegado de RENATRE, Oscar Bernard, explicó a Canal 13 que las víctimas de explotación fueron traídas engañadas para trabajar la temporada, ya que se les prometió dinero y condiciones laborales que no se cumplieron. Incluso, a algunos les retuvieron el DNI hasta pagar supuestas deudas, como los pasajes para llegar hasta San Juan.

Por su parte, el cuadrillero Rodríguez dijo a Tiempo de San Juan, que las empresas que están envueltas en la causa de explotación laboral son tres: Acequion S.A.; Ramfer S.A.; y Fideicomiso. Todas se encuentran ubicadas en Sarmiento y se dedican a la "producción y cosecha de cultivos oleaginosos, específicamente oliva".

Ante las cámaras de de Canal 13 San Juan, los trabajadores expresaron que quieren seguir trabajando para estas personas acusadas de trata y explotación. "Nosotros venimos a trabajar, no nos dejan trabajar por una persona que embarró al patrón. Hace 8 días que estamos parados. No es la primera vez que pasa", dijo uno de los manifestantes quien no se identificó. "Nosotros estamos bien, trabajamos hace años con esa persona y jamás nos trató mal", agregó.

Al ser consultado sobre su patrón o las empresas a las que estaban defendiendo, el trabajador respondió: "Nosotros no vamos a dar nombres, ya saben quienes son. Si nosotros estábamos en malas condiciones, nosotros mismos los hubiéramos denunciado".

Largas filas por el corte de ruta

Los grupos manifestantes llegaron al lugar de la protesta en varios colectivos. Por el corte de ruta hubo una larga de fila de vehículos varados por varios minutos hasta que los manifestantes decidieron habilitar el paso por unos 20 minutos y luego volvieron a cortar. Sin embargo, un operativo policial en la zona los obligó a dispersarse y el tránsito se normalizó, informaron fuentes policiales en el lugar.