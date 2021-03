La familia de una joven judoca denunció malversación de fondos

Un escándalo sacude al deporte sanjuanino. El mundo del Judo en San Juan se ve en estos días alterado por una grave denuncia de malversación de fondos contra el presidente de la Federación local de Judo, Luis Francisco Meritello. El padre de la joven judoca, Ornella Gervasoni, apuntó contra el dirigente en los micrófonos de Canal 13.

Si bien el escándalo estalló la semana pasada, los cortocircuitos empezaron en 2020, después de que la familia de la joven deportista se enterara de la existencia de un fondo de Nación que estaría destinado a su hija. Según comentó el padre de Ornella, Daniel Gervasoni, ex judoca, las sospechas empezaron en la previa de un viaje a Colombia en donde la joven compitió. ‘Nos acercamos a la Secretaría de Deportes para averiguar sobre un expediente, fue entonces que nos enteramos por la misma secretaría de la existencia de fondo nacional que había sido depositado a la Federación, destinado para ayudar a Ornella’, contó el hombre.

El ex judoca y padre de la luchadora comentó que a ellos se les dificulta mucho los grandes gastos que representa la mantención de la actividad deportiva de su hija, ya que se trata de una competidora de alto rendimiento con roce internacional. En este sentido, Gervasoni expresó que fue por eso que en la previa del viaje a Colombia le plantearon al presidente de la Federación sanjuanina de Judo, Luis Francisco Meritello, la necesidad de dinero, con la intención de que este les informara de la existencia del depósito que la federación había recibido. Pero esto no paso. ‘Están los comprobantes del Banco Central a la cuenta de la Federación’, aseguró el hombre a Canal 13.

La respuesta del también profesor de Ornella poco tuvo que ver con la que se esperaban encontrar sus padres. El historio dirigente de la disciplina les dio 35 mil pesos, que según él, era el monto que le correspondía a la joven. Sin embargo, de vuelta a la provincia, se enteraron que el monto verdadero que les habían depositado a la federación, era de 140 mil pesos.

Cuando los padres de Ornella fueron a consultarle a Meritello, este los trató de forma agresiva y les dijo que para la luchadora correspondían 35 mil pesos y que a ellos no les tenía que explicar nada de la plata que maneja la federación.

Gervasoni contó a Canal 13 que tras dos meses de relación tirante, Meritello les comunicó que harían efectivo el pago. Sin embargo, el desconcierto se presentó una vez más para los padres de la joven judoca, puesto que el dirigente si realizó el pago de una primera cuota que establecieron, en tiempo y forma, el problema fue con los montos de las restantes, donde non cumplió.

La situación empeoró cuando con la llegada de la pandemia, el histórico presidente de la Federación tomó, lo que Gervasoni tildó de ‘polémica decisión’. Para asistir a los clubes de judo de la provincia, Nación envió unos fondos, los cuales depositó en la cuenta de la federación. ‘Todo estaba detallado para cada club, por mail, el presidente les avisó de la llegada del fondo, que tenía que entregárselos y que tenía que tocar el tema de Gervasoni’.

Según el padre de la joven luchadora, los dirigentes de estos clubes no se imaginaron que Meritello les pediría colaboración para afrontar el pago de lo adeudado a Ornella. En esa reunión, el dirigente planteó que la federación había sido víctima de una extorsión por parte de la familia Gervasoni.

‘A mí el judo me apasiona, y yo deje a mi hija con este profesor para que le trasmita principios, no para que pasara lo que pasó’, expresó el padre de Ornella contando además que su hija, desde que se desató este conflicto con la federación, el presidente le niega la participación en competencias locales a su hija. También contó que no llevaron más a la joven a entrenar con su profesor, buscando evitar toda clase de conflicto.

Gervasoni aseguró que su familia se va a defender legalmente y que su hija quedará al margen de todo. En la actualidad, Ornella está entrenando con el también ex judoca, Daniel, su padre, pero todo se le complica trabajando desde el hogar, debido a que no tiene colchonetas.

Por último, el padre de la joven sanjuanina se mostró agradecido con la sociedad por el apoyo recibido, tras conocerse el caso. ’Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, porque no vamos a permitir que dañen a mi hija’, afirmó.

Ornela Gervasoni, la joven judoca que representa a San Juan por el mundo

Ornella es una luchadora que lleva practicando judo hace 6 años. Es miembro del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaria de Deportes de la provincia y tiene un gran curriculum deportivo y de competencia, a pesar de sus 17 jóvenes años.

Entre los títulos que ostenta la joven judoca se encuentran seis campeonatos argentinos, dos campeonatos sudamericanos, más toda una serie de triunfos a nivel local.