Un famoso conductista canino apuntó contra la Ley Lara

‘Es una locura total desde el comienzo hasta el final’, expresó el conductista canino, Roberto Bastianelli, sobre la aplicación de la Ley provincial Lara que obliga a los dueños de perros de raza peligrosa a ponerles un chip. El también dueño de perros de raza grandes apuntó contra la normativa calificándola como ‘un impuesto al perro’.

Bastianelli amplió su desacuerdo con la ley señalando que fue un error el haber convocado a rescatistas de perros y abogados, que pocos ‘que no tienen ni idea lo que es un perro, ni cómo funciona el mundo de los perros’. Además, se preguntó si los abogados vieron en la facultad la materia etología canina para poder opinar.

El conductista canino contó que se comunicó con los encargados de llevar el proyecto de ley adelante, pero en ningún momento lo convocaron. También indicó que la mayoría de los puntos que toca la ley sanjuanina, ya los tocó el en el programa de Canal 13 ‘Banda Ancha’, pero los encargados de llevar la Ley Lara ‘no entendieron nada’.

Sobre el registro de perros potencialmente peligrosos, Bastianelli aseguró una vez más que los perros peligros no existen, sino que son sus dueños los peligrosos. ‘El hecho de que un perro sea grande no quiere decir que sea peligroso o agresivo, hay perros grandes y chicos que son agresivos y perros grandes y chicos que no’, manifestó.

‘En vez de meter a los perros en la misma bolsa, sería bueno hacer un registro de los perros con antecedentes’, propuso el hombre entendido en canes. Además, consideró que catalogar a algunas razas de perros como peligrosos, es todo un error.

Para acentuar su argumento, Bastianelli puntualizó que para la realización de la Ley Laram en el armado del protocolo de etología no convocaron a ningún etólogo, y que en cambio lo hicieron en base a comentarios que’ leyeron en internet’.

Por otro lado, el conductista canino sentenció a la ley como otra mano al bolsillo de los dueños de perros grandes. En este sentido puntualizó que: ‘Nos cobrarán por el registro, por el chipeado, por el certificado, no quieren poner seguro contra terceros, y así no se puede, no hay bolsillo que aguante’, se quejó.

‘¿Qué vamos hacer con los perros que están en la calle? Quien lo va a chipear, quien lo va a registrar, quien le va hacer el seguro, cuando muerda a alguien el municipio se hará cargo de la demanda’, se preguntó Bastianelli.