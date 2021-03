Por el Día de la Memoria, la palabra de dos hijos de desaparecidos

Este miércoles se conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en todo el país, y Canal 13 dialogó con dos hijos de desaparecidos sanjuaninos: Pablo Garello y José Rodríguez. Desde 2002, se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Para Pablo, esta fecha es "de inflexión en la historia nacional, que debe tener permanente memoria". Su padre, Luis Lorenzo, desapareció en Campana, Buenos Aires, en 1976 y su cuerpo fue rescatado recién en noviembre de 2013 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. "Este hito nos hace recordar que hay que tener memoria permanente, sobre todo de la historia argentina", destacó Pablo. "Debe haber algo que no soslaye la historia oficial, la que hemos padecido en la última dictadura y que reivindique lo que venimos haciendo hace años".

Por su parte, José expresó que se trata de una fecha "donde no existe el distanciamiento ni la política. Estamos para trabajar la memoria y acompañar estas actividades". Asimismo. recalcó que la conmemoración "me hace muy bien en lo personal ya que sirve para que los jóvenes no se olviden de lo que pasó. Así nunca más vuelve a suceder". Su papá y mamá eran oriundos de Caucete y decidieron radicarse en Buenos Aires justo antes del golpe de Estado. El 12 de abril de 1976 el padre de José fue acribillado mientras que su madre fue secuestrada junto a su hermano recién nacido.

La fecha del 24 de marzo fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.